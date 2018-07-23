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Yusuf Kaplan uyardı cemaatler ve tarikatlar çökerse

Yusuf Kaplan uyardı cemaatler ve tarikatlar çökerse

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon sonrası gündeme gelen cemaatler ve tarikatlar tartışmasına katıldı. Cemaatlerin kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen Kaplan, "Sahih cemaatler / tarikatlar, Ehl-i Sünnet Omurga’nın sigortasıdır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:45 - Güncelleme: 23-07-2018 09:45

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon gündemdeki yerini koruyor. Soruşturmayla birlikte "sırada diğer cemaatler de mi var?" sorusu akıllara geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında bu konuya değindi.

Kaplan, yazısında "cemaatler, ülkenin, medeniyet coğrafyamızın önünü açacak yeni Gazâlîler, Yunus’lar, Sinan’lar, Itrîler yetiştirecek şekilde insan yetiştirme çabasını faaliyetlerinin merkezine almak zorundadır." ifadelerine verdi.

Cemaate yönelik eleştirilere yanıt veren Kaplan, cemaatin ne demek olduğunu böyle anlatıyor:

"Cemaat, kişinin, “önce ben” değil, “önce hakikat” diyerek yola çıkmasıdır. Cemaat, kişinin kendisini değil kardeşini, ötekini, bütün ötekileştirilenleri düşünmesi, kardeşine ve bütün ötekileştirilenlere kol kanat germesi demektir. Cemaat, kişinin, ekmeğini kardeşiyle paylaşması demektir."

Cemaatlerin kişinin kişiliğini öldürdüğü iddiasına "Kişiyi, sadece kendi çıkarını düşünen, sadece kendi hazlarını düşünen, tüketim toplumunun, egoizminin kölesi hâline getiren içi boş bir ideolojidir bireycilik." sözleriyle itiraz eden yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

CEMAATLER, EHL-İ SÜNNET OMURGA VE GELECEĞİMİZ
"Sadece şunu söylüyorum: Cemaatler kendilerine çeki düzen vermek zorundadır. Yapılan operasyonlar, hayırlı sonuçlara yol açar, cemaatlerin de köklü bir muhasebe yapmalarına yol açar inşallah.

Ama toplum da bazı fırsatperesetlerin televizyon televizyon dolaşarak cemaatlere / tarikatlere yaptıkları saldırının, bu toplumun Müslüman omurgasını çökertmeyi amaçladığını aslâ unutmamalıdır.

Özür dileyerek tarihe kayıt düşüyorum: Sahih cemaatler / tarikatler, Ehl-i Sünnet Omurga’nın sigortasıdır; Ehl-i Sünnet Omurga, İslâm’ın sigortasıdır; İslâm ise bu ülkenin, medeniyet coğrafyamızın sigortasıdır.

Eğer cemaatler / tarikatler çökerse, Ehl-i Sünnet Omurga çöker; Ehl-i Sünnet Omurga çökerse, İslâm’ın varlığı tehlikeye girer; İslâm’ın varlığı tehlikeye girerse, bu ülke paramparça olur, tarihten silinir, medeniyet coğrafyamızın umutları biter -Allah muhafaza.

Başka bir ifadeyle, eğer cemaatler, hele de tarikatler çökerse, kısa ve orta vadede deizm, hatta ateizm dalga dalga yayılır ve uzun vadede ise bu toplumda İslâm’dan eser kalmaz. Vesselâm."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • ulkem 23 Temmuz 2018 11:18 yazar arkadaş MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün 17 Aralık 1927 tarihinde tarikatlar hakkında bır konuşması var ondan sonra savun

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