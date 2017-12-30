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Yunanistan'dan serbest kalan darbeci ile ilgili yeni adım

Yunanistan'dan serbest kalan darbeci ile ilgili yeni adım

Yunan Hükümeti, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birine iltica hakkı veren Sığınma Komisyonuna itiraz edecek.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 21:59 - Güncelleme: 30-12-2017 21:59

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmiş Türkiye de bu duruma yapılan açıklamayla tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtilmiş ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' demişti.

Yunanistan'daki darbeci asker için verilen siyasi sığınma hakkı konusunda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.

Dışişleri: Yunanistan, darbecileri koruyan ülke olduğunu ortaya koydu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 22:32 Yargının, hükümet ve devlete karşı açılan davalarda tarafsız kalabilmesi için mutlaka siyasi etkilerden, özellikle de iktidardan bağımsız olması gerekir.

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