Yunanistan'dan serbest kalan darbeci ile ilgili yeni adım

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmiş Türkiye de bu duruma yapılan açıklamayla tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtilmiş ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' demişti.

Yunanistan'daki darbeci asker için verilen siyasi sığınma hakkı konusunda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.

Dışişleri: Yunanistan, darbecileri koruyan ülke olduğunu ortaya koydu