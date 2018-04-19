Yunan Danıştayı'ndan firari FETÖ'cü hakkında karar!

Yunan danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı. 8 asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçmış buradan sığınma hakkı istemişti.

Firari FETÖ'cü askerler o tarihten beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor. Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis iki gün önce yaptığı açıklamada "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok" diye konuşmuştu.

TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ İADE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar eden 8 darbeci eski askerin siyasi iltica talebine ilişkin hükümetin itirazı sonrası Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta karar verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini ise geçen ay reddetmişti.