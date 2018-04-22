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YSK'dan flaş İYİ Parti açıklaması

YSK'dan flaş İYİ Parti açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerine girecek partilerin belirlenmesi amacıyla bugün bir araya geldi. YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlere girecek partilerin isimlerinin belirlendiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 22:12 - Güncelleme: 22-04-2018 22:12

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'daki erken seçimlere girecek partilere ilişkin açıklama yaptı. Güven, YSK'nın gündem toplantısı sonrası AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin seçimlere girmeye hak kazandığını söyledi.

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

BİLGİSAYAR İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

Kurul, bugünkü gündem toplantısında, TBMM'den bugün gönderilen yazı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partilere ilişkin 19 Nisan'da gönderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladı.

Toplantı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seçimlere katılması şartlarını düzenleyen 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

TBMM'DEN İYİ PARTİ CEVABI

Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiği ve TBMM Başkanlığının bugün gönderdiği yazıda, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Bunun sonucu olarak, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun tespit ve ilanına karar verildiği ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Efkan Şahin 22 Nisan 2018 23:41 Sayın Bakan devlette taşeron kalmayacak diyorsunuz ama TRT'ye kit dediniz kimse alınmadı sözünüzü yerine getirin lütfen

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