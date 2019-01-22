YSK Başkanı Sadi Güven konuştu! Olay ölü seçmen ve Suriyeliler iddiası

YSK Başkanı Güven, AA muhabirinin, seçmen kütüklerinde "hayali seçmen", "ölü seçmen" bulunduğu, "Suriyelilere oy kullandırılacağı" iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu bildirdi. Kamuoyunda son günlerde dile getirilen "ölü, hayali seçmen" iddialarına yanıt veren Güven, şunları söyledi:



- Mükerrer seçmen var mı? : -"Türkiye'de vatandaşımız doğduğunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir kimlik numarası veriyor ve herkese tek bir numara veriliyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok. Seçmen nerede kayıtlı olursa olsun ancak bir kez kayıt olabiliyor."

- "Yığma seçmen" : -"Özellikle muhtarlıklarla ilgili seçimlerde muhtar adaylarımız veya muhtarın akrabaları büyük şehirlerden köylere gidiyorlar. Bunların bir kısmı, mevzuata uygun nakiller. Bunun dışında bir de gerçekten orada oturmayan, yığma tabir ettiğimiz seçmenlerin gidişi söz konusu olabiliyor. Siyasi partilere listeleri tam da bunun için veriyoruz. Muhtarlıklarda seçmen listelerini askıya bunun için çıkarıyoruz. Vatandaşların kendi apartmanındaki dairede kimlerin oturduğunu sistem üzerinden sorgulamalarına bu yanlışlar düzelsin diye izin veriyoruz."

56 bin seçmen donduruldu: - "Size çarpıcı bir örnek vereyim, 2018 milletvekili genel seçiminde hakimlerimizin dondurduğu seçmen sayısı 736 iken bu seçim döneminde dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495.

- "Ölü seçmen" iddiaları : Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Ocak'tan önceki nüfus kayıtlarını aldıklarını listede, 100 yaş üzerinde 6 bin kişinin olduğunu görünce, şüphelendikleri belirten Güven, şöyle devam etti:

-"Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Ancak 1 Ocak'tan sonra, yani listeler askıya çıktıktan sonra da 165 kişiyle ilgili de böyle ihbar geldi. Biz de kendi kayıtlarımızı kontrol ettik ve 100 yaş üzerindeki seçmenlerle ilgili araştırma yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazdık. Oradan sonuçlar geldi. Bunlardan 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. Bu 7 kişi dışındaki vatandaşlar, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarından ve bizim seçmen kütüğü listesinden düşüldü.

1 hafta önce ölen de düşecek-Seçimden bir hafta önce de yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden ölen vatandaşların listesini tekrar almak suretiyle sisteme işleyip, kayıtlarını düşüyoruz. Dolayısıyla sistemde şu an itibarıyla ölü seçmen görünmüyor. Seçimden bir hafta öncesine kadar vefat eden seçmenleri de listelerden düşüreceğiz."

- Suriyelilerin oy kullanması : Suriye vatandaşlarının seçimde oy kullanacağı iddalarına karşı da Sadi Güven, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil." dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların nereden geldiğinin YSK'yı ilgilendirmediğini belirten Güven, şunları kaydetti:

-"Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan göç edip vatandaşlığa kabul edilmiş vatandaşlarımız olabilir, başka ülkelerden gelebilir. YSK olarak bu benim sorunum değil. Ben sadece bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişileri de diğer şartları yerindeyse, kısıtlı değilse, 18 yaşını doldurmuşsa, asker değilse seçmen olarak listeye yazarım. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz.

Mümkün değil : -Ülkemizde bulunan yabancılara da kimlik veriliyor. Ancak o yabancıların kimlikleri 99 ile başlıyor ve 99'lu numara ile başlayan kimlik belgelerini sistemimiz kabul etmiyor. Dolayısıyla Suriyeli birinin sistemde oy kullanması diye bir şey söz konusu değil. Oy kullananların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler."

8 SEÇİM GEÇİRDİ

Sadi Güven, soru üzerine, 24 Ocak 2013'ten beri yürüttüğü YSK Başkanlığı görevinde sekizinci büyük seçimini yapacağını belirtti.