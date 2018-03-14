YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı -dördüncü YÖKDİL sınav yeri

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma, YÖKDİL sınavı giriş yerleri açıkladın mı sorularının yanıtı haberimizde. YÖKDİL sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Akademik anlamda dil yeterliliklerinin belirleneceği YÖKDİL sınavı, yurt genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri nereden öğrenilebilecek? İşte, sınav öncesi kalem ve silgi konusunda yapılan uyarı hakkında bazı bilgiler

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI: YÖKDİL sınav giriş belgeleri, YÖK'ün yayımladığı resmi takvime göre 12 Mart Pazartesi günü erişime açıldı. Belgelere erişim, 16 Mart tarihinde sona erecek. YÖKDİL sınavı ise 17 Mart tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLMEYECEK: Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

YÖKDİL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

YÖKDİL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.

SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK: İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve yabancı dil sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ OLACAK MI: YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır.

YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ve YÖKDİL sınav ladıyerleri bilgisi erişime açıldı. Akademik düzeyde yanacı dilini ispatlamak isteyenlerin gireceği YÖKDDİL sınavı başvurusu 16 Mart'ta sona erecek. YÖKDİL sınavı ise 17 Mart tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara kalem ve silgi verilmeyecek. Bu nedenle adaylar yanında kalem ve silgi bulunduracaklar.

SINAVA GİDERKEN YANINIZDA BUNLARI BULUNDURMAYIN

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

* Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,

* Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,

* Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,

* Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,

* İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,

* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.