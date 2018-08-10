YÖKDİL başvuru yapma 5. YÖKDİL başvuru ücreti kaç para?

YÖKDİL başvurusu yapma sayfası bugün YÖK tarafından erişime açıldı. 22 Eylül'deki 5. YÖKDİL sınavına girecek adaylar http://yokdil.yok.gov.tr adresinden 17 Ağustos cuma gününe kadar online başvuru yapabilecek. YÖKDİL sınavı İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti kaç para ve hangi bankalara sınav başvuru ücreti ödenecek?

YÖKDİL sınavı, 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Ankara Üniversitesinin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak?

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınav, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.,

KAÇ SORU ÇIKACAK: Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENECEK: Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR: YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.