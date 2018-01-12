Yeni FETÖ dalgası! KHK ile atılan 70 öğretmen listede

12 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanan KHK sonrasında Ankara'dan yeni bir FETÖ operasyonu haberi ajanslara düştü. Gelen son dakika haberlere göre gözaltı listesinde öğretmenler var.

Savcılığın emniyet birimlerine gönderdiği operasyon listesi doğrultusunda gözaltılar başladı. Listedeki isimlerin KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan öğretmenler olduğu bildiriliyor. Toplam 70 kişi için alınan gözaltı kararı doğrultusunda polis baskınlar yapıyor.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Bugün yayınlanan son KHK'da da meslekten atılan öğretmenler bulunuyordu. Bu öğretmenler için de yeni gözaltı kararları çıkabilir. 697 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 106 öğretmen ihraç edildi. Öğretmenlerin isim listesi de bugünkü resmi gazete ile ilan edildi. Aşağıdaki haberden listeye ulaşabilirsiniz.

İhraç ve göreve iade edilen öğretmen polis memur listesi (12 Ocak 2018 KHK'sı)