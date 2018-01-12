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Yeni FETÖ dalgası! KHK ile atılan 70 öğretmen listede

Yeni FETÖ dalgası! KHK ile atılan 70 öğretmen listede

ANKARA'dan gelen son dakika habere göre büyük bir FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Listede bu kez KHK ile kapatılan FETÖ okullarının öğretmenleri var. Gözaltı listesindeki öğretmenlerin sayısı 70 olarak bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 10:28 - Güncelleme: 12-01-2018 10:28

12 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanan KHK sonrasında Ankara'dan yeni bir FETÖ operasyonu haberi ajanslara düştü. Gelen son dakika haberlere göre gözaltı listesinde öğretmenler var.

Savcılığın emniyet birimlerine gönderdiği operasyon listesi doğrultusunda gözaltılar başladı. Listedeki isimlerin KHK ile kapatılan FETÖ okullarında çalışan öğretmenler olduğu bildiriliyor. Toplam 70 kişi için alınan gözaltı kararı doğrultusunda polis baskınlar yapıyor.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Bugün yayınlanan son KHK'da da meslekten atılan öğretmenler bulunuyordu. Bu öğretmenler için de yeni gözaltı kararları çıkabilir. 697 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 106 öğretmen ihraç edildi. Öğretmenlerin isim listesi de bugünkü resmi gazete ile ilan edildi. Aşağıdaki haberden listeye ulaşabilirsiniz.

İhraç ve göreve iade edilen öğretmen polis memur listesi (12 Ocak 2018 KHK'sı)

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 10:54 ÇOCUK OYUNCAĞI ETTİLER. BİRİNİ KHK İLE GÖREVDEN AL DİĞERİNİ KHK İLE GOREVE İADE ET. SEN BUNUN ALTINDAN NASIL KALKACAKSIN HÜKÜMET. BU OYUN MU YAA. O KADAR TAZMİNAT OLURSA NAPACAKSIN TABİKİ BİZDEN TOPLAYACAKSIN, SİZİN HATANIZI HALK ÇEKEMEZ KUSURA BAKMAYIN, HALKIN ÜSTÜNE GÜÇ YOKTUR. (RABBİM HARİÇ)

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