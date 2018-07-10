  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti! Soylu büyük alkış aldı

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti! Soylu büyük alkış aldı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ak Parti sıralarından büyük alkış aldı. Soylu'ya sıra gelince CHP Grubu salonu terk etti. Yemin bitince milletvekilleri salona geri döndü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 15:08 - Güncelleme: 10-07-2018 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu. Törenden sonra dün gece yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan yer aldı. Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti.

KURTULMUŞ VE ÜNAL YEMİN ETTİ: Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

SÜLEYMAN SOYLU BÜYÜK ALKIŞ ALDI: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı okunduğunda Ak Parti sıralarında alkış tufanı koptu. Soylu yemin ettikten sonra da yine büyük alkış aldı.

SOYLU KONUŞURKEN CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gelince CHP Grubu salonu terk etti. Soylu'nun yemini bitince milletvekilleri salona geri döndü. 


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

23 kişi dışarıda kaldı! İşte yeni kabinede yer almayan isimler

Kabine dışı kalan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti! Soylu büyük alkış aldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • fikret boduroğlu 10 Temmuz 2018 15:28 meclisin oluru yok,meclise karşı sorumluluğu yok ama mecliste yemin ediyor.tam bir ciddiyetsizlik. buna yol açan düzenleme değişmeli,yada gidip Beştepe de yemin etsinler.

    CEVAP YAZ 6 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

DEVAMI » Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

DEVAMI » Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

DEVAMI » Fahrettin Koca
FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanı olan Dr. Fahrettin Koca kimdir aslen nereli? Medipol Hastaneleri'nin sahibi olan Fahrettin Koca, Erdoğan ailesinin de doktoru işte yaşam biyografisi:  Fahrettin Koca aslen Konyalı. İngilizce bilen Fahrettin Koca, evli ve dört

DEVAMI » Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

DEVAMI » Mehmet Ersoy
MEHMET ERSOY KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli? Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler: 1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ik

DEVAMI » Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli? Karon Mühendislik şirketinin sahibi olan Ruhsar Pekcan'ın yaşamına dair kesitler içeren biyografisi: Ruhsar Pekcan aslen Manisalı.1958 doğumlu olan Pekcan evli ve iki çocuk an

DEVAMI » Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

DEVAMI » Bekir Pakdemirli
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Peki Bekir Pakdemirli kimdir eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siy

DEVAMI » Mustafa Varank
MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Mustafa Varank kaç yaşında? Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde d&uum

DEVAMI » Mehmet Kasapoğlu
MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir ve aslen nereli, hangi ünlü siyasetçinin damadı? Mehmet Kasapoğlu'nun yaşamından kesitler içiren biyografisi. Mehmet Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu.

DEVAMI » Zehra Selçuk Zümrüt
ZEHRA SELÇUK ZÜMRÜT KİMDİR?

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Selçuk Zümrüt kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Zehra Selçuk Zümr&uum

DEVAMI » Fuat Oktay
FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Fuat Oktay nereli? : 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan

DEVAMI » Fatih Dönmez
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aslen nereli? Fatih Dönmez'in eşi, ailesi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyoğrafisi. Fatih Dönmez nereli? : Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’t

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro