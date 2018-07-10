Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti! Soylu büyük alkış aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu. Törenden sonra dün gece yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan yer aldı. Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti.
KURTULMUŞ VE ÜNAL YEMİN ETTİ: Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
SÜLEYMAN SOYLU BÜYÜK ALKIŞ ALDI: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı okunduğunda Ak Parti sıralarında alkış tufanı koptu. Soylu yemin ettikten sonra da yine büyük alkış aldı.
SOYLU KONUŞURKEN CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gelince CHP Grubu salonu terk etti. Soylu'nun yemini bitince milletvekilleri salona geri döndü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk
Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu
İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak
Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank
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