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Yeni bakanlar kim oldu - Bakanlar kurulu saat kaçta açıklanıyor?

Yeni bakanlar kim oldu - Bakanlar kurulu saat kaçta açıklanıyor?

Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi ve yeni bakanların isimleri açıklanıyor. Yeni bakanlar saat 21.00'da belli olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi merakla beklenirken yeni sistemle devletin yönetimi baştan aşağı değişiyor.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 00:20 - Güncelleme: 09-07-2018 00:20

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak başlamış olacak.

Yeni sistemin ilk kabinesine ilişkin herkesin merak ettiği nokta milletvekilleri arasından bakan olup olmayacağıydı. Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada 'partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz' diyerek bakanlık bekleyen vekillerin kafasını karıştırmıştı. Şimdi herkes kabinedeki bakanları merak ediyor. İş dünyası ve bilim alanından bir çok kişinin ismi bakanlık için geçiyordu.

Yeni bakanlar saat kaçta açıklanacak? : Türkiye'nin yeni sistemdeki ilk hükümet kabinesi saat 21.00'da açıklanacak. Kabiden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugüne kadar ki en geniş kapsamlı davete ev sahipliği yapacak. Yeni hükümet sistemine geçiş törenine devlet başkanları ile bir çok ünlü isim davet edildi. Bu tören saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini ve herkesin merakla beklediği bakanlarını açıklayacak.

Kaç bakanlık var isimleri : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Yeni sistemdeki bakanlıkların isimleri: "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı." 

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