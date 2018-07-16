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Yeni Bakan Kurum'dan hızlı hamle! Sektör ona güveniyor

Yeni Bakan Kurum'dan hızlı hamle! Sektör ona güveniyor

9 Temmuz günü bakan olduğu açıklanan ve bir gün sonra görevi devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum işe hızlı başladı. Bakan Kurum, sektör temsilcilerini dinledi ve sorunların çözümü için çalışmalara başladı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 09:02 - Güncelleme: 16-07-2018 09:02

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanının inşaat sektörünün mutfağından gelmesinin de etkisiyle hızla aksiyon alındı. Eski Emlak Konut GYO Genel Müdürü olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vakit kaybetmeden inşaat sektörünün temsilcileri ile makamında bir araya geldi. Cumartesi günü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Bakanı ziyaret etti.

YOL HARİTASI... Bir süredir durgun bir dönem geçiren gayrimenkul sektörünün sorunları bu görüşmede masaya yatırıldı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda sektörün kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıldı, yol haritası çizildi. Sektörün sağlıklı büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddeleri oldu.

KALICI TEŞVİK, TAPU HARCI İNDİRİMİ, FAİZ İNDİRİMİ... Kamu son dönemde sektöre önemli katkılar sağlasa da sektör temsilcileri kısa vadeli değil kalıcı teşvikler beklediklerini iletti. KDV ve tapu harçlarında indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulması konuşuldu. Yabancıya yapılan satışlarda vatandaşlık için 1 milyon liralık alım şartı gelmişti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. İnşaat şirketlerinin KDV alacakları ve Eximbank destekleri de değerlendirildi.

ERİŞİLEBİLİR KONUT... Lüks konut yerine erişilebilir konut üretmek isteyen sektör temsilcileri orta ve uzun vadede ucuz arsa üretimi sağlanması için de destek istedi. Ülke genelinde 7 milyonu aşkın konutun dönüşümü uzun süredir gündemde. Bu konuda istenilen hızda olmadıklarını belirten sektör temsilcileri süreci hızlandıracak yasal düzenlemeler de bekliyor.

SEKTÖR YENİ BAKANA GÜVENİYOR... Öte yandan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlerini de Ankara’ya çağırdı ve bilgi aldı. Gayrimenkul sektöründeki oyuncular yeni bakanın sektörü ve güncel sorunları çok iyi bildiğini, bu nedenle geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı çözüm yolu bulunacağını düşünüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 16 Temmuz 2018 09:21 Darbe girişimi iddiası ardından 2 sene geçti. O gece neler olup bittiğini bilmiyoruz!............ AKP iktidarı konuyu 66’ya bağlamaktan vazgeçmiyor; soruları cevapsız bırakmayı yeğliyor…

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KİMDİR ?
Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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