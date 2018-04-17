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Yemlik otu nedir faydaları ne nasıl pişirilir mucizesine bakın!

Yemlik otu nedir faydaları ne nasıl pişirilir mucizesine bakın!

Otların padişahı olarak bilinen yemlik otu nedir, faydaları nedir, hangi hastalıklara iyi gelir ve yemlik otu nasıl pişirilir? İçinde bolca demir olan kansızlığın çaresi olan yemlik otunun en bilinen özelliği ise ömrü uzatması. Saç dökülmesinin de önüne geçen yemlik otu düzenli yendiğinde cildin PH dengesini koruyor cildi güzelleştiriyor. İşte şeker ve kolestrol düşmanı yemlik otu hakkında tüm merak edilenler.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 15:46 - Güncelleme: 17-04-2018 15:46

Yemlik otu nedir, faydaları neler, nasıl yenir ve yemlik otu nasıl tüketilmelidir? Yemlik otu, otların padişahı olarak bilinir ve A vitamini eksikliğinin en büyük çaresidir.

Yemlik otu, dağlarda, çayırlarda, tarlalarda kendiliğinden yetişen bir ot türü. İç Anadolu başta olmak üzere Marmara'dan Karadeniz Bölgesi'ne dek çeşitli bölgelerde yetişebiliyor, birçok hava şartına uyum sağlayabiliyor. Genelde sarı çiçekleriyle bilinen yemlik otu, türüne göre mor-pembe arası bir renkte çiçeklere de sahip olabiliyor.

NEREDE YETİŞİR: Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sıkça yemeği yapılan yemlik otunun, kökünden çiçeğine dek her yeri yemeklerde değerlendirilebiliyor, afiyetle tüketiliyor.

Ancak doğadan toplandığı için dikkatli olmak, gerçekten bilinçli kişiler tarafından toplanmış olmasına özen göstermek önemli. Aksi halde yemlik otu yerine farklı ve zararlı olabilecek otları tüketebilirsiniz, aman dikkat.

YEMLİK OTO FAYDALARI: İçinde bolca demir bulunduğundan kansızlık sorununa çözüm olabiliyor.
A, B2, B6 ve C vitaminleri bakımından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücudu koruyor.
İçindeki A vitamini göz sağlığını da destekliyor, gece körlüğü gibi sorunların üstesinden gelmede yardımcı oluyor.
Taze taze tüketildiğinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek oluyor.
Sindirim sistemini düzenlediği gibi iştah açıcı etkiler de gösteriyor, kilo almada sorunu olanlara çare oluyor.
İçindeki kalsiyum ve A vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine destek oluyor.
B vitaminin etkisiyle saç ve tırnak gibi vitamin eksikliğinden sorun yaşanan bölgelerdeki sorunları gideriyor, saç ve tırnak sağlığını koruyor.
Açık yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.
Düzenli tüketildiğinde cildin daha ışıl ışıl olmasını sağlıyor, sivilce izlerinin, lekelerin geçmesine destek veriyor.
Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.
Tansiyonu düzenliyor, özellikle yüksek tansiyonu normal seviyelere indirmede önemli etkilerde bulunuyor.

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