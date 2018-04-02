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Yemekteyiz Onur Büyüktopçu kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Yemekteyiz Onur Büyüktopçu kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu oynadığı dizideki rolü sebebiyle uzun süre gay sanıldı. Oysa Onur Büyüktopçu'nun normal bir hayatı var. peki Onur Büyüktopçu aslen nereli, kaç yaşında, asıl işi nedir biliyor musunuz? İşte Onur Büyüktopçu'nun annesi ve merak edilen özel hayatı;

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 13:26 - Güncelleme: 02-04-2018 13:26

Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre gay sanıldı. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolü sebebiyle zihinlerde böyle bir intiba bırakan Onur Büyüktopçu uzun soluklu bir ilişki yaşadı. Sevgilisinin sanat dünyasından olmadığını söyleyen Onur Büyüktopçu isim vermiyor. Onur Büyüktopçu'nun annesi de merak konusuydu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ANNESİ: Onur Büyüktopçu'nun annesi ile olan bu görüntüsünü instagram hesabından aldık. Annesinin komik bir karaktere sahip olduğunu belirten Onur Büyüktopçu kendisini de ana kuzusu olarak tanımlıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ KAÇ YAŞINDA : 35 yaşında olan Onur Büyüktopçu Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 doğumlu. İstanbul'da doğan Onur Büyüktopçu, cast direktörlüğü ve menajerlik de yapmış. Kiralık Aşk dizisindeki gay rolüyle ünlenen Onur Büyüktopçu, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol almıştı. Cast direktörlüğünden oyunculuğa geçiş yapan Onur Büyüktopçu, İngiltere'de tiyatro eğitimi de almış.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ESTETİĞİ... : Onur Büyüktopçu kemerli burnundan uzun yıllar çok şikayetçi olmuş. En sonunda dayanamayıp bıçak altına yatmış. O güne kadar reklam filmlerinin aranan yüzüyken estetikten sonra işleri bıçak gibi kesilmiş. Onur Büyüktopçu bu ilginç durumu şöyle anlattı;

-"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."

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Onur Büyüktopçu
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Yemekteyiz programını sunan Onur Büyüktopçu, kaç yaşında aslen nereli ve sevgilisi kimdir biliyor musunuz? Sizler için Onur Büyüktopçu'nun annesini, çocukluk resimlerini ve instagramından ç

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