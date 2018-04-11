Yemekteyiz Esma Karaca kimdir ne dedi lob gafı videosu

Yemekteyiz yeni haftaya yeni yarışmacıları ve 'lob' gafı ile başladı. Yemekteyiz yarışmacılarından Esma Karaca 'beyin lobları' hakkında eksik bilgiyle bir atışmaya girince sosyal medyanın diline düştü. Peki Yemekteyiz Esma Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Esma Karaca hakkında bilgi verelim.

32 yaşındaki Esma Karaca evli ve bir oğlu var. Aslen Malatyalı olan Esma Karaca, Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Esma Karaca kalite kontrol sorumluğu ancak şu an çalışmıyor ev hanımı. Şiir yazmak en sevdiği şey.

ESMA KARACA VE LOB GAFI NEDİR? : Esma Karaca Yemekteyiz yarışmasının ikinci gününde lob gafı ile sosyal medyanın diline düştü. İşte Esma Karaca'nın Hikmet Bey ile girdiği atışmadaki o lob gafı;

Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor : Hikmet Işık 36 yaşında ve Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Aslen Sivaslı olan Hikmet Işık, evli. Satış yöneticisi olan Hikmet Işık şu anda işsiz. Voleybol, kayak tenisi en sevdiği aktiviteler arasında.

Müge Yaşarlar kimdir nereli ne iş yapıyor : Müge Yaşarlar 30 yaşında ve Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı. Müge Yaşarlar'ın bir kızı var. Aslen Bursalı olan olan Müge Yaşarlar'ın dövmelere karşı büyük bir ilgisi var. Müge Yaşarlar'ın mesleği çocuk gelişimi ancak şu anda çalışmıyor.

Ercan Uçar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Ercan Uçar 39 yaşında Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Memleketi Çanakkale olan Ercan Uçar evli ve 2 çocuk sahibi. Yiyecek içeçek sektöründe çalışan Ercan Uçar operasyon müdürü. Ancak tıpkı diğer yarışmacılar gibi o da şu anda işe ara vermiş ve çalışmıyor.

Özlem Acar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Özlem Acar 38 yaşında Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. Evli ve 2 kız çocuk sahibi olan Özlem Acar aslen Artvinli. Ev hanımı olan Özlem Acar müzik spor ve kitap okumayı en sevdiği aktiviteler olarak sıralıyor.