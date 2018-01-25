Fantastik feminist edebiyatın kurucularından sayılan ünlü yazar Ursula K. Le Guin yaşamını yitirdi. "Karanlığın Sol Eli", “Yer Deniz Üçlemesi”, “Mülksüzler” ve birçok kült romanın yazarı olan Ursula K. Le Guin 88 yaşındaydı.

Oğlu Theo Downes-Le Guin, ölüm haberini doğrularken bir sebep belirtmedi ancak birkaç ay boyunca sağlığını iyi olmadığı belirtti.

ABD'li Ursula Kroeber Le Guin 21 Ekim 1929'da doğmuştu. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu. İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödülün sahibiydi.

KİTAPLARI 40 DİLE ÇEVRİLDİ; Ursula K. Le Guin'in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı. Guin, 20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin de yazarıydı.