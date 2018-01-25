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Yasemin Adar kimdir aslen nereli gözyaşları içinde kaldı

Yasemin Adar kimdir aslen nereli gözyaşları içinde kaldı

Yasemin Adar kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Dünya Güreş Şampiyonası'nda rakibini yenerek bize büyük bir gurur yaşayan Yasemin Adar Türkiye'nin kadınlar dalında ilk dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdı. Peki Yasemin Adar hakkında bilinmeyenler nelerdir, biyografisi

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 13:24 - Güncelleme: 25-01-2018 13:24

Yasemin Adar kimdir, aslen nereli kaç yaşında. Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kilo müsabakasında Belaruslu rakibini 5-4 yenerek altın madalya gururunu yaşatan Yasemin Adar bir ilke imza attı ve bize büyük gururu yaşattı.  Dünya şampiyonu Milli güreşçimiz Yasemin Adar kimdir? Yasemin Adar kaç yaşında ve nerede doğdu?

Türkiye'nin kadınlar dalında ilk dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdı. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'ye aynı gururu yaşatarak altın madalya sahibi olan genç sporcu Paris'te iki heyecanı birden yaşamıştı.

 Altın madalyanın takdimi sonrası İstiklal Marşı'nı okutma gururu yaşayan Yasemin, gözyaşlarını tutamazken; galip geldiği minderde bir heyecanı daha yaşadı. Türk bayrağımızı sırtına alarak salon turunu atmasının hemen sonrasında sürpriz bir evlenme teklifi aldı. Erdem Yiğit diz çökerek Yasemin Adar'a evlenme teklifinde bulundu ve Adar ise yüzüğü parmağına takarak cevabını vermiş oldu.

YASEMİN ADAR BİYOĞRAFİSİ:Yasemin Adar 6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. Güreş tutkunu bir ailenin evladıdır. Fırıncı bir babanın kızı olan Yasemin spora gülle ve atletizmle başlamış, sonrasında güreş ile spor kariyerine devam etmiştir.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nde okurken atletizm takımda yer alan genç sporcu daha sonra Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na devam etmiştir. Memleketi Balıkesir'de güreşe yönelen genç sporcu, Aslan Seyhanlı’nın da teşvikiyle Balıkesir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde bu spora başladı.

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü’nde güreş kariyerini sürdüren Yasemin, aynı zamanda Niğde’de beden öğretmenliği yapmaktadır. 2013 yılında Mersin Akdeniz oyunlarında 72 kilo dalı altın madalyasının sahibi olan genç sporcu 2016 yılında da adını zirveye yazdırmıştır.

 2016 yılı Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyanın sahibi olan Adar, Türkiye'nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Riga'da düzenlenen şampiyonada 75 kilo dalı müsabakasında Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 mağlup etmiştir.

2017 yılına gelindiğinde Fransa Paris'te düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında adını finale yazdıran genç sporcu, Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek altın madalya sahibi olmuştur. Genç ve başarılı sporcu Yasemin Adar, Türkiye'nin ilk dünya güreş şampiyonudur

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