Yaşar Okuyan'ın eşi kimdir kaç yaşında? Eski karısı ve çocukları...

Uzun bir dönem siyasette fırtına gibi esen, milletvekilliği, bakanlık ve parti genel başkanlığı yapan Yaşar Okuyan, 2012 yılında genç bir kadınla evlenince herkesi şaşırttı. Yaşar Okuyan'ın eşi kendisinden tam 27 yaş küçüktü. Yaşar Okuyan'ın eşinin ismi Özlem Kaya'ydı.

Yaşar Okuyan ikinci karısı olan Özlem Kaya ile evlendiğinde 63, eşi Özlem Kaya ise 36 yaşındaydı. Karısı Özlem Kaya bir proje mühendisiydi ve Yaşar Okuyan bir sonraki görüşmede Özlem Kaya'ya çiçeklerle gidip evlenme teklif etmiş. Eşi bunu şöyle anlatıyor: "Bürosuna ilk kez gitmiştim. Çiçeklerle karşıladı ve evlenme teklif etti. Şoke oldum! Direkt evlilik teklifliyle karşılaşmak farklı bir şey. Neyse ki düşünmem için biraz zaman verdi.

Yaşar Okuyan ise 'hızlı teklifi' için şöyle demişti: "Aslında ilk tanıştığımızda söyleyecektim, evlenelim diye. Çünkü hayatımı yeniden tazeleme konusunda kararlıydım. O da oradaydı… Bir an öyle geldi, öyle hissettim. Ama 10 gün bekledim. Karar verdiğim anda çok süratli hareket ederim.

EMEKLİ MAAŞIYLA KİRADA : Yaşar Okuyan ile eşinin arasında 27 yaş fark olunca ilk akla gelen evliliğin para için olduğuydu. Ancak Yaşar Okuyan 'emekli maaşıyla kirada' yaşadıklarını söyleyerek şaşırtıyor:



-Önce âşık olunur, sonra evlenilir, biz biraz tersini yaşıyoruz. Bizim âşık olma safhamız olmadı. Aile yapılarımız farklı değil. Gelirimiz sınırlı, ders veriyorum, emekli maaşlarımız var. Bu ev de kira. Bir tek çalışma ofisim benim üzerimde.

YAŞAR OKUYAN'IN ÇOCUKLARI NE TEPKİ VERDİ : Yaşar Okuyan'ın ilk eşinden olan evliliğinden 3 kızı var. Peki babalarının kızı yaşındaki bir isimle evlenmelerine ne tepki verdiler, düğüne katıldılar mı? Bu soruya Yaşar Okuyan şu yanıtı veriyor;

-Üç kızım var. Büyük kızım düğüne geldi. Ortanca kızımın kendi eşiyle sorunları var… Küçük kızım biz düğün için Antalya’ya gitmeden geldi, birlikte yemek yedik.

YAŞAR OKUYAN'IN HASTALIĞI NE : Hepatit-B virüsüne bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, ölümün eşiğinden bağışla döndü. Vatan Partili olan Ahmet Şahin, Yaşar Okuyan'a karaciğer bağışı yaptı.

Ahmet Şahin’in bağışladığı karaciğer Okuyan’ı hayata döndürdü. Başarılı geçen ameliyat sürecinin ardından Eski Bakan Okuyan, hayatını kurtaran Ahmet Şahin’in nikah törenine görüntülü arayarak katıldı.

YAŞAR OKUYAN NERELİ : 1949 İstanbul doğumlu olan Yaşar Okuyan aslen Rize Çayeli'nden. Çocukluği Yalova'da geçen Yaşan Okuyan İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Yalova'nın il olmasından sonra 20. Dönem'de Yalova milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. ANAP ile yıldızı parlayan Yaşar Okuyan değişik kulvarlarda yol aldığı siyasi hayatını Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak devam ettiriyor.

KARDEŞİ TKP'Lİ O MHP'LİYDİ: Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. Aynı dönemde kardeşi Arif Okuyan TKP'li olup parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi ve CHP'li olarak biliniyordu. 'Faşist bir ağabeyim olduğu için utanıyorum' açıklamaları yapan Arif Okuyan, bu nedenle soyadını da Ekim Devrimi'ne gönderme yapacak şekilde değiştirmiş, Arif Ekim olmuştu. Darbe döneminden sonra 80'li yıllar sonrasında 'faşist' ağabey ve 'komünist' kardeş barışmışlardı.