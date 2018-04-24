Yaşar Okuyan önce korku senaryosu yazdı sonra da ağladı...

ANAP iktidarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ülkü Ocakları'nın eski Başkanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan katıldığı televizyon programında "duydum" dediği korku senaryosunu anlattı. Ardından da rahatsızlığını hatırlatıp gözyaşı döktü..

İşte Yaşar Okuyan'ın anlattıklarından kısa satır başları: - Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum.- Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan.- Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında.- Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa.- Dolar kurunu sabitleyecekler, bankalarda doları olanlara Türk Lirası karşılığını ödeyecekler...