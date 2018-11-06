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Yaşar Büyükanıt Savcı Ferhat Sarıkaya için nasıl dua etti?

Yaşar Büyükanıt Savcı Ferhat Sarıkaya için nasıl dua etti?

GENELKURMAY aski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kamuoyunda Şemdinli Savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya'nın önce meslekten atılıp sonra da gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 09:05 - Güncelleme: 06-11-2018 09:38

KAMUOYUNDA 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihraç edilip aynı gün gözaltına alınmasıyla ilgili Şemdinli iddianamesinde ismi geçen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt konuştu. "Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim" diyen Büyükanıt, "Allah'ından bulsun" dedi...

Sarıkaya ile ilgili son gelişmeler üzerine Yaşar Büyükanıt'ı arayan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Büyükanıt rahatsız olduğu için sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirtip eski Genelkurmay Başkanı'nın şu sözlerini aktardı: 

ADAM BENDEN HELALLİK İSTİYOR... "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun."

SON NEFESİMDE BİLE AFFETMEM... "Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 10:24 Yalanın,çarpıtmanın,dalkavukluğun,el etek öpmenin vb.pirim yaptığı yerde iyilere yer yoktur...

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KİMDİR ?
Yaşar Büyükanıt
YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Mehmet Yaşar Büyükanıt. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı.1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arası

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