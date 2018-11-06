Yaşar Büyükanıt Savcı Ferhat Sarıkaya için nasıl dua etti?

KAMUOYUNDA 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihraç edilip aynı gün gözaltına alınmasıyla ilgili Şemdinli iddianamesinde ismi geçen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt konuştu. "Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim" diyen Büyükanıt, "Allah'ından bulsun" dedi...

Sarıkaya ile ilgili son gelişmeler üzerine Yaşar Büyükanıt'ı arayan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Büyükanıt rahatsız olduğu için sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirtip eski Genelkurmay Başkanı'nın şu sözlerini aktardı:

ADAM BENDEN HELALLİK İSTİYOR... "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun."

SON NEFESİMDE BİLE AFFETMEM... "Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli."