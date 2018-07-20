Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
Can Dündar ve Erdem Gül ile birlikte MİT TIR'ları davasında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan tutuksuz yargılanan başka suçtan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, milletvekili seçilen müvekkillerinin yeniden anayasal dokunulmazlık kazandığını belirterek, davada durdurma kararı verilmesini istediler.
YARGITAY REDDETTİ: Mahkeme, Berberoğlu hakkındaki davanın durdurulması talebini bir daha celse karara bağlanmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
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