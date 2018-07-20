  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı!

Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı!

CHP'den yeniden milletvekili seçilen Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasının durma istemi Yargıtay tarafından reddedildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 15:19 - Güncelleme: 20-07-2018 15:19

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

Can Dündar ve Erdem Gül ile birlikte MİT TIR'ları davasında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan tutuksuz yargılanan başka suçtan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, milletvekili seçilen müvekkillerinin yeniden anayasal dokunulmazlık kazandığını belirterek, davada durdurma kararı verilmesini istediler.

YARGITAY REDDETTİ: Mahkeme, Berberoğlu hakkındaki davanın durdurulması talebini bir daha celse karara bağlanmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yargıtay'dan flaş Enis Berberoğlu kararı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro