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Yargıtay'dan bomba itiraz! 12 Eylül darbecilerinin...

Yargıtay'dan bomba itiraz! 12 Eylül darbecilerinin...

Yargıtay Başsavcılığı, öldükleri için davaları kapatılan 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili mahkeme kararına itiraz etti. "Rütbeleri sökülsün" itirazı kabul edilirse emekli maaşları faiziyle geri alınacak...

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:24 - Güncelleme: 18-07-2018 09:24

12 EYLÜL Askeri Darbesi davasının üstünün Kenan Evren’le Tahsin Şahinkaya’nın ölümleri gerekçe gösterilerek kapatılmasının ardından, davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, sanık generaller Evren ile Şahinkaya hakkındaki davanın düşmesi ve iki ismin rütbesinin sökülmesi talebini reddeden mahkemenin verdiği karara ilişkin ‘bozma talebinde’ bulundu.

Başsavcılık, tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mücahit Erdoğan imzası taşıyan bozma talebinde, şu ifadelere yer verildi:

ZAMAN AŞIMI DÜZENLEMESİNE AYKIRI... “Sanıklar hakkında 1632 sayılı kanunun 30 ve 31 maddelerindeki ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma’ cezası tatbik edilmemiş, dolayısıyla sanıklar general rütbesinin vermiş olduğu hak ve yetkileri mirasçıları eliyle kullanma imkanı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise zamanaşımı ve ölüme rağmen devam eden müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden davaya devam edilmesini öngören yasal düzenleme ve bozma ilamının özüne ve ruhuna aykırı olacaktır."

MİRASÇILARI MİRASINDAN FAYDALANAMAZ... "Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde mahkemece yargılamaya devamla sanıkların varsa yasal mirasçılarının araştırılıp, yukarıda bahsi geçen hak ve yetkilerin mirasçıları tarafından kullanılıp kullanılmadığının da tespiti ile, buna ilişkin olarak müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünde bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme neticesinde yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmaya gerektirmiş olup, katılanlar vekillerin temyiz itirazları bu itibarlar yerinden görüldüğünden hükmüm bozulması talep ve tebliğ olunur.”

RÜTBELERİ SÖKÜLÜRSE NE OLACAK?.. Yargıtay savcılığının bozma talebine ilişkin davanın avukatlarından Ömer Kavili, “Temyiz talebimiz üzerine Yargıtay Savcısı, bozma talebinde bulundu. 16. Ceza Dairesi bunu ele alacak ve duruşma yapılacak. Bunun sonucunda da kamuya açık alanlardan isimleri silinecek. Emekli maaşları faiziyle geri alınacak. Çocukları da emekli general maaşından yararlanamayacak” dedi...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 10:26 Yargıtayı Kutluyorum bu karar ileriye dönük emsal teşkil ediyor demektir .....15 Temmuz sorumları ortaya çıkmadı umarım yeni gelen yönetimler bu karanlık Darbeyi araştırır gerçek suçluları ortaya çıkarır.

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