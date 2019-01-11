Yaralı sahibi için adeta ağladı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde kaydedilen görüntü yaralı sahibinin yanında olmak isteyen köpeğin yaşadığı duyguyu gözler önüne serdi. Yolda yürürken meydana gelen kaza sonrası yaralanan adamın yayına gelen sağlık ekipleri adamı tedavi için sedyeye alırken, çevredeki kişiler tarafından tutulan köpeği de adeta çılgına döndü.

SAHİBİNİN YATMASINA DAYANAMADI Yaralı sahibinin yatmasına bir an olsun dayanamayan köpek, kendisini tutan kişilerden kurtulunca sedyede yatan sahibinin yanına koştu. Sahibine koşup üzüntüsünü gösteren köpeğin o anları saniye saniye kaydedildi.