Yaptırım sonrası ABD'nin 2. numarasından skandal tweet

ABD dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Gerekçe ise Türkiye'de 2 yıldır FETÖ'den tutuklu olan ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD'li Papaz Brunson'du. Skandal kararın ardından ise Trump'ın yardımcısı sahneye çıktı. Türkiye'ye yaptırımla ilgili skandal bir mesaj paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Mike, daha önce de Brunson için ev hapsi kararının ardından verdiği mesajlar da dikkat çekmişti. Tam ABD-Türkiye ilişkileri adına iyi bir gelişme yaşandığı düşünülürken Mike Brunson serbest kalana kadar yaptırımlarımız sürecek açıklamasını yaparak gerilimi tırmandıran kişi olmuştu.