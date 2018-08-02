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Yaptırım sonrası ABD'nin 2. numarasından skandal tweet

Yaptırım sonrası ABD'nin 2. numarasından skandal tweet

Beyaz Saray'ın ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 09:15 - Güncelleme: 02-08-2018 09:15

ABD dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Gerekçe ise Türkiye'de 2 yıldır FETÖ'den tutuklu olan ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan ABD'li Papaz Brunson'du. Skandal kararın ardından ise Trump'ın yardımcısı sahneye çıktı. Türkiye'ye yaptırımla ilgili skandal bir mesaj paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Mike, daha önce de Brunson için ev hapsi kararının ardından verdiği mesajlar da dikkat çekmişti. Tam ABD-Türkiye ilişkileri adına iyi bir gelişme yaşandığı düşünülürken Mike Brunson serbest kalana kadar yaptırımlarımız sürecek açıklamasını yaparak gerilimi tırmandıran kişi olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 09:32 siz bu kafayla papaz yerine başka bişey alırsınız... Türkiye yi böyle yıldıracakğınızı sanıyorsanız avuç yalarsınız dirsekten hemde.. Ayrıca şunu belirtmeliyim ki bu sizin papazınız neden bu kadar değerli ??? ve abd olarak köşeye sıkıştınız şimdi foka bastınız... Al gülüm ver gülüm oynucaz işinize gelirse.... !!!

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