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Yanmış halde bulunan kadının kocası: Gardıroptan erkek çıktı

Yanmış halde bulunan kadının kocası: Gardıroptan erkek çıktı

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V.'nin emniyetteki ifadesi kafaları karıştırdı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 14:15 - Güncelleme: 17-02-2018 14:15

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V. emniyettteki ifadesinde "Eşim beni WhatsApp'tan görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi" dedi.

Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime Varsak'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GARDIROPTAN ERKEK ÇIKINCA EŞİYLE TARTIŞMIŞ
Bir eczanede çalışan S.V.'nin (31), emniyetteki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.

KORKTUĞU İÇİN POLİSE GİDİP OLANLARI ANLATAMADIM
S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, " Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra WhatsApp'tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım" dedi. Ganime Varsak'ın eşi S.V. ve 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 17:27 İfadesi doğru değil.kadin kendi cezasını kendi vermiş diyelim

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