Yanlışlıkla babasını öldürdü!

Muradiye ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ü.T., meyve bahçesindeki kuşlara pompalı tüfekle ateş ederken yanlışlıkla babası Fahrettin T.'yi vurdu. Yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Fahrettin T., Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Van'daki bir hastaneye sevk edilen Fahrettin T., yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevi'ne gönderildi.