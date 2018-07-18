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Yanık nasıl çabuk iyileşir sakın buz koymayın çünkü...

Yanık nasıl çabuk iyileşir sakın buz koymayın çünkü...

Yanığa diş macunu, yumurta akı, zeytinyağı ve yoğurt sürmek daha da beter eder. Yanan yere buz konulması ise yarayı genişlemesine sebep oluyor. Yanık için en doğru tedavisi oda sıcaklığında su...

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 02:37 - Güncelleme: 18-07-2018 02:37

Yanık vakalarında ilk akla gelen yanan yere buz koymak oluyor. Oysa buz konulması yanığın daha da büyümesine sebep oluyormuş. En doğru müdahale oda ısısındaki su ile yıkamak. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Dr. Alper Ceylan, yanık durumunda en ideal ilk yardımın yanığın olduğu bölgenin musluk suyuyla ağrı geçinceye yıkanması olduğunu söyledi.

Sıcak su ve süt ile çorba yanıklarının sıklıkla yaşandığını belirten doktor Ceylan, doğal tedavi diye önerilen diş macunu, yumurta akı, zeytinyağı ve yoğurt sürmeyi asla önermiyor. Doktorun yanık için önerileri ve uyarılı şunlar:

-"Erişkin yanıklarında daha çok iş kazaları görülüyor. Kış mevsiminde alev yanıklarıyla daha çok karşılaşıyoruz. Yanıkla karşılaşan hastanın ilk yapması gereken, yanığa sebep olan sıvı ya da katı maddenin hızla uzaklaştırılması.

En ideal tedavi : Bunun için en ideal ilk yardım, musluk suyunda 15 dakika kadar ağrı geçene kadar yıkanması. Buz, yanık alanının genişlemesine sebebiyet verdiği için en ideali oda ısısındaki suyla yıkamak.

-Yanlış olan, yıllarca bizim de karşımıza çıkan diş macunu, yumurta akı, zeytinyağı ve yoğurt gibi halk arasında kullanılan bazı maddeler daha sonraki tedavide işimizi zorlaştırmaktadır. Bunlar hem enfeksiyon olasılığını artırıyor hem de diş macunundaki mentol gibi tahriş edici maddeler nedeniyle yanığın daha da derinleşmesine, hastanede kalış sürecinin uzamasına sebebiyet veriyor.

Yanığın insan vücudunda büyük travmalara yol açtığını söyleyen Ceylan, her insanın hayatı boyunca mutlaka karşılaştığı yanık vakasına ilk müdahalenin önem taşıdığına işaret etti. Ceylan, sıvı yanıklarında elbiselerin bir an önce çıkarılması, alev yanıklarında ise yanan ortamdan uzaklaşılıp oksijenli yere çıkılmasının hayat kurtaracağını belirtti.

Elektrik yanığına ne yapılmalı? : Elektrik yanıklarının çok tehlikeli olduğunu, öncelikle elektrikle temasın engellenmesi gerektiğini anlatan Ceylan, "Yanan hastanın koşarak kurtulmaya çalışması doğal reflekstir ama bu, hastaya çok ciddi sıkıntı verebilir. Öyle bir durumla karşılaşıldığında hemen yere yatıp ıslak bir çarşafla ya da hastanın kendini yerde döndürerek bu durumdan kurtulması, hayatını kurtaracaktır." diye konuştu.

Yanık tedavisi en etkili yöntemi

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