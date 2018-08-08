Yalova'da beyaz eşya deposunda yangın

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan beyaz eşya mağazasının ikinci katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri depodan yükselen alevleri yaklaşık bir saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Depodaki ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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