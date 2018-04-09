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Yalıya çarpan geminin işletmecisinden açıklama

Yalıya çarpan geminin işletmecisinden açıklama

İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin işletmecisi Vita Management S.A, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusunda kararlı olunduğunu bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 19:21 - Güncelleme: 09-04-2018 19:21

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Vita Management S.A'nın işletmecisi olduğu "Vitaspirit (DWT 74269)" adlı gemisinin Rusya'dan Mısır'a doğru seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda bir yalıya çarpmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Kılavuz kaptanın da hazır bulunduğu geminin, ana makinesinde meydana gelen sorun neticesinde rotasından saparak tarihi bir yapıda hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMASI...

"Vita Management S.A olarak bu talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Olaydaki en büyük tesellimiz ise herhangi bir yaralanma veya çevresel kirliliğin yaşanmamış olması. Bu vesileyle söz konusu olay esnasında yardımlarını esirgemeyen Türk yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz. Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan Vitesipirit, bir sonraki talimata kadar Marmara Denizi'nde demirli vaziyette beklemektedir." 

 
İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Nisan 2018 20:34 ARAŞTIRMANIZA KİMSE İNANMAYACAK BİLİNÇLİ YAPILMIŞTIR BU KAZA

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