Yalçın Topçu: Hocalı insanlık onurunun çiğnendiği yerdir

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle Kızılcahamam Hocalı Anıt Müzesi’nde anma programı düzenlendi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Hocalı’yı her Müslüman çocuğunun bilmesi gerektiğini belirterek Bosna Hersek’in Bilge Lider Aliya İzetbegoviç’in sözlerini hatırlattı: ‘’Size kin tutun intikam peşinde olun demiyorum ama size yapılan soykırımı asla unutmayın; unutursanız bir kere daha karşı karşıya kalırsınız.’’





“21. yüzyılda Azerbaycan’ın Karabağ topraklarında, Hocalı’da Ermeni çeteler tarafından Sovyet Rusya destekli soykırımın benzeri Avrupa’nın ortasında BMGK ve insanlığın gözü önünde Bosna’da Srebrenitsa’da yaşandı. 10 binin üzerinde insan sadece Müslüman olduğu için katledildi. Sırp katiller kadınlara tecavüz edip genç yaşlı

insanları katlederken dünya seyretti. İşte Boşnakların ve Türk dünyasının Bilge lideri Aliya bize o günler için şöyle bir tesbitle seslenmiştir. ‘’Size kin tutun intikam peşinde olun demiyorum ama size yapılan soykırımı

asla unutmayın; unutursanız bir kere daha karşı karşıya kalırsınız.’’



“HOCALI İNSANLIK ONURUNUN ÇİĞNENDİĞİ YERDİR”



“İnsanlık onurunun çiğnendiği yerdir Hocalı ve Türkleri dünya sahnesinden silme operasyonunun adıdır Hocalı. Hamile kadınların karınlarının süngü ile yarıldığı yerdir Hocalı. 13 yaşındaki Türk kızın derisinin canlı canlı yüzüldüğü, çocuk başlarının kesilip top gibi oynandığı yerdir Hocalı. Hocalı’da çocuk, kadın, yaşlı

gözetmeksizin 613 Azerbaycan Türk’ü bir gecede katledilmiştir. Çocukların gözü önünde Annelerinin, Annelerin gözü önünde çocuklarının başlarının kesildiği yerdir Hocalı. 14 mart 1992 tarihli Fransız Le Monde gazetesi yazdı: Hocalı’da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi soyulmuş, tırnakları sökülmüş

kişiler vardı. Rus İzvestiya gazetesi 4 Mart 1992 tarihinde yazdı: Hocalı’da kulakları kesilmiş çocuklar, yüzünün

yarısı kesilmiş kadınlar ve kafa derisi yüzülmüş erkekler vardı.”



“SOYKIRIMLARI SEYREDEN KÜRESEL GÜÇLERİ ASLA HATIRIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ”



Merhamet ve Nizam medeniyetinin çocukları olan bizler medeniyet coğrafyamızın dört bir yanında derebeyi

ve sömürge medeniyetinin temsilcilerinin, soydaşlarımıza, dindaşlarımızı yaptıkları soykırımları unutmayacak

ve unutturmayacağız. Bizler bu soykırımları seyreden, sesi çıkmayan BMGK ve küresel güçleri asla hatırımızdan çıkarmayacağız. Biz Doğu Türkistan'a, Arakan'a Kafkaslara, Karabağ’a, Ortadoğu'ya, Körfez'e,

Filistin'e, Yemen’e, Bağdat'a, Somali’ye, Afrika'ya, Balkanlar'a asla sessiz ve seyirci kalmayacağız. Elimizden

gelirse elimizle, dilimiz söyledikçe dilimizle, daha da olmadı kalbimizle buğz edip, zihnimizde kazıyacağız.”



“HOCALIYI KÖR VE SAĞIR DÜNYAYA HATIRLATIN”



“Buradan belediye meclisimizin üyelerine, İl Genel meclislerimizin üyelerine sesleniyorum. 26 Şubat'ta

Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamın terminolojideki adı jenosittir(soykırımdır). Bunu lütfen meclislerimizde

oylayın, geçirin ve Hocalı’yı kör ve sağır dünyaya hatırlatın; ‘Hocalı 26 Şubat 1992'de terörist Ermeni devletinin Asala terör örgütü maşasıyla dünyanın gözüne baka baka jenosit uyguladığı yerin adıdır.

Unutmadık unutturmayacağız’ deyin. “



“İŞGAL ALTINDAKİ BÜTÜN KARABAĞ'IN ASIL SAHİBİ MUHACİRLERE SELAM OLSUN”



“İşgal altındaki Karabağ toprakları mutlaka üç renkli ay yıldızlı Azerbaycan bayrağına bir gün kavuşacak,

semalarda ‘Allahu Ekber’ sedaları duyulacaktır. Allah Azerbaycan’ı, kardeşlerimizi korusun ve yüceltsin.

Şehitlerimize rahmet olsun. Türk İslam dünyasının kalbi olan Ankara'dan Şuşa’nın, Ağdam’ın, Laçin’in işgal altındaki bütün Karabağ'ın asıl sahibi muhacirlere selam olsun. Bu vesileyle medeniyet coğrafyamızın bir

köşesinde Allah için, vatan için, bayrak, namus ve istikbali için kanını toprağına dökerek şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Afrin’de 77 düvelin piyonlarına karşı ülkemizin ve bölgemizin insanının ikbali ve

istikbali için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize Rabbimden zaferler, şehitlerimizin şefaatine de nail olmayı diliyorum.”