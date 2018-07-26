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Yahudi ulus devlet yasası'na 8 dilde kınama

Yahudi ulus devlet yasası'na 8 dilde kınama

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen "Yahudi ulus devlet yasası"nı kınadı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:24 - Güncelleme: 26-07-2018 11:24

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan başkanlığında 23 Temmuz Pazartesi günü toplanan senatonun, İsrail Parlamentosu'nun 19 Temmuz 2018 tarihinde kabul ettiği "Yahudi ulus devleti yasası"nı sert bir şekilde kınadığı belirtildi.

Kınama bildirisinin 8 dilde yayımlandığı ifade edilen açıklamada, yasanın evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğu vurgusu yapıldı.

"İsrail Parlamentosu'nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, yasayla İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığı kaydedildi.

Düzenlemeyle Arapçanın resmi dil statüsünden çıkarıldığı dile getiren açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmektedir. 1948'ten beri yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın her yerinden geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz."

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Kaynak : AA

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