Yağ yakan besinler hangileridir?

Yeşil Çay: Yeşil çayda bulunan “EGCG” bileşeni sinir sisteminin ve beynin daha çok çalışmasını sağlar ve dinlenir halde yakılan kaloriyi arttırır.

Kırmızıbiber: Arnavut biberi olarak da bilinen kırmızı acı biber metabolizmayı hızlandıran “capsaicin” adlı bileşeni içerir. Ayrıca kalp atışlarını hızlandırır ve damarlardaki “kötü” yağın temizlenmesine yardımcı olur.

Portakal, Greyfurt: Portakal, greyfurt, limon ve C vitamini bakımından zengin diğer meyveler, sebzeler yağın daha kolay çözülmesini ve vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar.