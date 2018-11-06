Yağ yakan besinler hangileridir?

Yeşil Çay: Yeşil çayda bulunan “EGCG” bileşeni sinir sisteminin ve beynin daha çok çalışmasını sağlar ve dinlenir halde yakılan kaloriyi arttırır.
Kırmızıbiber: Arnavut biberi olarak da bilinen kırmızı acı biber metabolizmayı hızlandıran “capsaicin” adlı bileşeni içerir. Ayrıca kalp atışlarını hızlandırır ve damarlardaki “kötü” yağın temizlenmesine yardımcı olur.
Portakal, Greyfurt: Portakal, greyfurt, limon ve C vitamini bakımından zengin diğer meyveler, sebzeler yağın daha kolay çözülmesini ve vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar.
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