Xiaomi Redmi Note 7 satışa çıktıktan sadece 8 dakika sonra tükendi

Yeni modellerini 2018 yılında kullanıcılarının beğenisine sunan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk mağazasını açan Xiaomi, 150 ila 200 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı dile getirilen Xiaomi Redmi Note 7'yi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

100.000 adet olarak satışa konulan telefonların yarısı Mi Store üzerinden satılırken, 50,000 adet ürün TMall ve JD.com üzerinden alıcı buldu.

Xiaomi yaptığı açıklamayla yaklaşık 1 milyon adet telefonun satışa uygun hale getirileceğini ve bunların hızlı şekilde mağazalara gönderileceğini aktarmıştı. Yeterli ürüne ulaşana kadar satışlarını “flash sale” adı altında, kısıtlı sayıda ve belirli sitelerde satmayı amaçlayan Xiaomi, bir sonraki satışın 18 Ocak’ta olacağını belirtti.

Xiaomi Redmi Note 7 resmi olarak tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...