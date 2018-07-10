Washington'da Erdoğan'ın ilk günü nasıl izlendi? Serdar Turgut itiraf etti

Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut, yeni sismetin ilk gününün Amerika'da nasıl takip edildiğini, "Başkan Erdoğan'ın ilk günü Washington'da nasıl izlendi?" başlıklı yazısında anlattı.

Yazısına "Washington’daki en tecrübeli yabancı muhabirler arasındayım. Yıllardır dün gibi Türkiye’nin pür dikkat ve heyecanla izlendiğini görmedim." diye başlayan yazar, yönetimin tüm birimlerindeki insanların yeni sistemde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl etkileneceği üzerine tahminler yaptıklarını söyledi.



Gün boyu Wasington'da müthiş bir telefon trafiğini yaşandığını belirten Serdar Turgut, ABD'den yansıyanları böyle aktardı:

İTİRAF ETMELİYİM BUNU İLK KEZ GÖRDÜM

"'Ne olacak, bu da onların doğal işi değil mi zaten’ diye sorabilirsiniz. Gayet tabii ki yapmaları gereken iş bu. Ancak ben çok uzun süredir Amerikan yönetimlerinin Türkiye’ye bu kadar önem verdiğini ve dikkat kesildiklerini görmemiştim. Aslında sabahtan tüm birimledeki ilgili kişiler arasında müthiş bir telefon trafiği başlamıştı.

Ama Bakanlar Kurulu'na giren isimlerin açıklanmasına yaklaşılırken telefon trafiği öğleden sonra çılgın bir ritim kazandı. Yönetimin çeşitli birimlerinden Türkiye üzerine çalışan düşünce üretim merkezlerine yoğun yorum talepleri geldi.

ERDOĞAN'A DUYULAN SAYGI

Bu ilgi ve konsantrasyon yoğunluğuna bakıp yönetimin Başkan Erdoğan’ın aklına koyduğunu yapmak ve başarma azminden bayağı çekinmekte olduğunu görebiliyorsunuz. Özel sohbetlerde bana bunu açıkça söylüyorlar da bunu sevmek ile karıştırmayalım. Amerika’nın bazı planlarını bozduğu için ve bağımsız, güçlü kararlar verebildiği için sevmiyorlar ve bunu çoğu net de ifade ediyorlar. Ama Erdoğan’a yönelik müthiş bir saygı var, bu kesin.

Ayrıca Başkan Erdoğan’dan korkuyorlar da. Bu da en eski Washington gazetecilerinden bir tanesi olarak benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Türkiye’nin çok sevildğinin söylendiği yıllarda da burada çalışıyordum ama o günler Türkiye’nin yönetimine böylesine saygı duyulmuyordu. Sevgi değil saygı önemli olduğundan bir dış muhabir/yazar olarak naçizane ve saygıyla alkışlıyorum uzaktan Başkan Erdoğan’ı Türkiye’ye bunu sağladığı için.

Serdar Turgut'un yazısının tamamı