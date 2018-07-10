  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Washington'da Erdoğan'ın ilk günü nasıl izlendi? Serdar Turgut itiraf etti

Washington'da Erdoğan'ın ilk günü nasıl izlendi? Serdar Turgut itiraf etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk günü ABD'de nasıl takip edildi? Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut, şaşırtan izlenimlerini bugünkü köşesinde aktardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 08:09 - Güncelleme: 10-07-2018 08:09

Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut, yeni sismetin ilk gününün Amerika'da nasıl takip edildiğini, "Başkan Erdoğan'ın ilk günü Washington'da nasıl izlendi?" başlıklı yazısında anlattı.
Yazısına "Washington’daki en tecrübeli yabancı muhabirler arasındayım. Yıllardır dün gibi Türkiye’nin pür dikkat ve heyecanla izlendiğini görmedim." diye başlayan yazar, yönetimin tüm birimlerindeki insanların yeni sistemde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl etkileneceği üzerine tahminler yaptıklarını söyledi.

Gün boyu Wasington'da müthiş bir telefon trafiğini yaşandığını belirten Serdar Turgut, ABD'den yansıyanları böyle aktardı:

İTİRAF ETMELİYİM BUNU İLK KEZ GÖRDÜM
"'Ne olacak, bu da onların doğal işi değil mi zaten’ diye sorabilirsiniz. Gayet tabii ki yapmaları gereken iş bu. Ancak ben çok uzun süredir Amerikan yönetimlerinin Türkiye’ye bu kadar önem verdiğini ve dikkat kesildiklerini görmemiştim. Aslında sabahtan tüm birimledeki ilgili kişiler arasında müthiş bir telefon trafiği başlamıştı.

Ama Bakanlar Kurulu'na giren isimlerin açıklanmasına yaklaşılırken telefon trafiği öğleden sonra çılgın bir ritim kazandı. Yönetimin çeşitli birimlerinden Türkiye üzerine çalışan düşünce üretim merkezlerine yoğun yorum talepleri geldi.

ERDOĞAN'A DUYULAN SAYGI
Bu ilgi ve konsantrasyon yoğunluğuna bakıp yönetimin Başkan Erdoğan’ın aklına koyduğunu yapmak ve başarma azminden bayağı çekinmekte olduğunu görebiliyorsunuz. Özel sohbetlerde bana bunu açıkça söylüyorlar da bunu sevmek ile karıştırmayalım. Amerika’nın bazı planlarını bozduğu için ve bağımsız, güçlü kararlar verebildiği için sevmiyorlar ve bunu çoğu net de ifade ediyorlar. Ama Erdoğan’a yönelik müthiş bir saygı var, bu kesin.

Ayrıca Başkan Erdoğan’dan korkuyorlar da. Bu da en eski Washington gazetecilerinden bir tanesi olarak benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Türkiye’nin çok sevildğinin söylendiği yıllarda da burada çalışıyordum ama o günler Türkiye’nin yönetimine böylesine saygı duyulmuyordu. Sevgi değil saygı önemli olduğundan bir dış muhabir/yazar olarak naçizane ve saygıyla alkışlıyorum uzaktan Başkan Erdoğan’ı Türkiye’ye bunu sağladığı için.

Serdar Turgut'un yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Washington'da Erdoğan'ın ilk günü nasıl izlendi? Serdar Turgut itiraf etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro