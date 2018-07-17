Volkswagen'in yeni yetkili satıcısı ve servisi Gebze'de açıldı

Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç markalarının satış ve yetkili servis hizmetlerini sunan Doğuş Oto, Kartal’dan sonra İstanbul Anadolu yakasında ikinci tesisini de Gebze’de hizmete açtı. TÜM HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA: Yeni tesis, showroom ve mekanik atölyeler, kaporta, boya atölyeleri, yedek parça depoları, aksesuar satış, VDF (Volkswagen Doğuş Finans), misafir kafeteryası ile idari ve sosyal birimleriyle her anlamda müşteri beklentilerine cevap verecek şekilde tasarlandı.

Bin 400 metrekaresi showroom ve 5 bin 300 metrekaresi yetkili servis olmak üzere 11 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen Doğuş Oto Gebze, aynı zamanda Volkswagen ikinci el satış hizmeti veren DOD’a da ev sahipliği yapıyor.

Tesiste tüm markalar için, Vdf sigorta ile otomobil kredisi, trafik müşavirlik & kasko hizmetleri gibi otomobil satın alımı hakkında her türlü çözüm aynı çatı altında sunuluyor. Satıştan servise, kredi hizmetlerinden 2. el araç alım-satımına kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren Doğuş Oto’nun yeni binasında konusunda uzman, eğitimli, ödül sahibi 54 kişilik uzman bir kadro görev alıyor. ULUSLARARASI STANDARTLARDA SHOWROOM: Doğuş Oto Gebze, Volkwagen AG ve Volkswagen Türkiye’nin ortak projesiyle tasarlanan dijital showroom’a da ev sahipliği yapıyor. Müşterilere yepyeni ve kesintisiz satış deneyimi sunulan dijital showroom alanında, Volkswagenseverler, görüşme odalarında yer alan geniş ekranlar sayesinde diledikleri Volkswagen modelini inceleyebiliyor, istedikleri özellikler ve donanımları seçip modelleri anında kıyaslayabiliyor.