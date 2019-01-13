Volkswagen araçlarını artık Türkiye'de üretecek

Alman devinin Türkiye'de üretime geçmesine ilişikin konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirtti.

Kanca, Türkiye’de otomotiv sektörünün her yıl bir önceki yılın üzerinde büyüdüğünü, otomotiv sektörü olarak yeteri güce, kaynağa, insan kaynağına ve teknolojiye sahip olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TECRÜBESİ VAR

Türkiye’nin, sektörde uluslararası tecrübesi de olduğunu ifade eden Kanca, "Dünyanın dört bir yanına mal satıyoruz. Gönül istiyor ki 2019 yılında çok daha iyi bir başarı gösterelim. İhracatta, Türkiye ortalaması yüzde 7 iken, biz yüzde 11 artış sağlamışız." diye konuştu.

DOĞRU ADRES TÜRKİYE

Alper Kanca, yaptıkları çalışmaya göre, Almanya’da Türkiye ile iş yapan Almanların bu ülkeye olumlu baktığını ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacminin artmasını beklediklerini kaydetti.

Yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Kanca, "Bunun siyasi bir karar olmaması lazım. İnsan bulunmayan Bulgaristan’a gitmemesi lazım bu yatırımın. Altyapısı olmayan Romanya’ya gitmemesi lazım. Bunun en doğru yeri Türkiye.... Ekonomik olarak en doğru yeri Türkiye... Ford Otosan ile Volkswagen’in Türkiye'de bir ticari araç üretme hedefi var. Bence bu başlarsa, Almanların o kafasındaki ön yargı kırılırsa bundan sonrası kolay gelir." diye konuştu.

ALMAN FABRİKALARINI GETİRMEMİZ GEREKİYOR

TAYSAD Başkanı Kanca, Volkswagen'in Ford Otosan'ın Türkiye'deki fabrikalarında ticari araç üreteceği söylentilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye’de üretilen Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye’ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor."