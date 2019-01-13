  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Volkswagen araçlarını artık Türkiye'de üretecek

Volkswagen araçlarını artık Türkiye'de üretecek

ABD devi Tesla'ya rakip olmak isteyen Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), üretiminin bir kısmını Türkiye'ye kaydırması düşünülüyor. Almanya'daki 3 fabrikasını elektrikli otomobillere ayırmaya hazırlanan VW, ticari aracı Transporter'ı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretmek istiyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 13-01-2019 12:23 - Güncelleme: 13-01-2019 12:23

Alman devinin Türkiye'de üretime geçmesine ilişikin konuşan  Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirtti.

Kanca, Türkiye’de otomotiv sektörünün her yıl bir önceki yılın üzerinde büyüdüğünü, otomotiv sektörü olarak yeteri güce, kaynağa, insan kaynağına ve teknolojiye sahip olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TECRÜBESİ VAR
Türkiye’nin, sektörde uluslararası tecrübesi de olduğunu ifade eden Kanca, "Dünyanın dört bir yanına mal satıyoruz. Gönül istiyor ki 2019 yılında çok daha iyi bir başarı gösterelim. İhracatta, Türkiye ortalaması yüzde 7 iken, biz yüzde 11 artış sağlamışız." diye konuştu.

DOĞRU ADRES TÜRKİYE
Alper Kanca, yaptıkları çalışmaya göre, Almanya’da Türkiye ile iş yapan Almanların bu ülkeye olumlu baktığını ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacminin artmasını beklediklerini kaydetti.  

Yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Kanca, "Bunun siyasi bir karar olmaması lazım. İnsan bulunmayan Bulgaristan’a gitmemesi lazım bu yatırımın. Altyapısı olmayan Romanya’ya gitmemesi lazım. Bunun en doğru yeri Türkiye.... Ekonomik olarak en doğru yeri Türkiye... Ford Otosan ile Volkswagen’in Türkiye'de bir ticari araç üretme hedefi var. Bence bu başlarsa, Almanların o kafasındaki ön yargı kırılırsa bundan sonrası kolay gelir." diye konuştu.

ALMAN FABRİKALARINI GETİRMEMİZ GEREKİYOR
TAYSAD Başkanı Kanca, Volkswagen'in Ford Otosan'ın Türkiye'deki fabrikalarında ticari araç üreteceği söylentilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye’de üretilen Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye’ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Volkswagen araçlarını artık Türkiye'de üretecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro