  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Volkan Konak'a silahlı saldırı

Volkan Konak'a silahlı saldırı

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi. Volkan Konak saldırıdan yara almadan kurtulurken olay anında büyük panik yaşandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 00:30 - Güncelleme: 22-02-2018 00:30

İstanbul Ataşehir'deki bir barda sahne alan Volkan Konak ölümden döndü. Barda sevilen parçalarını seslendiren Volkan Konak'a isminin S.D. olduğu öğrenilen kişi "Sen vatan hainisin" dedi ve ardından silahını ateşledi. Bu sırada barda bir anda korku ve panik yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre; Konak saldırıyı yara almadan atlattı. Kurşun Konak'ın başının üstünden geçip tavana saplandı. Silah sesinin ardından devreye giren bar korumaları tabancalarını ateşledi ve saldırganı sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967 (51 yaşında) tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka ilçesinde tamamlayan Volkan Konak, öğretmeninin büyük desteğiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başladı.

Buradan 1988 yılında mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı ve 1991 yılında master eğitimini tamamladı.

1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını toplayarak başlayan Volkan Konak, "Suların Horon Yeri" adlı albümüyle müzik kariyerine ilk adımını attı. Sonrasında Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirleyen Volkan Konak, etnik motifler de kullanarak kendine özgü bir müzik tarzı yarattı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Volkan Konak'a silahlı saldırı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 01:11 Oho tam sırasıydı şimdi

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat