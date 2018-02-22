Volkan Konak'a silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'deki bir barda sahne alan Volkan Konak ölümden döndü. Barda sevilen parçalarını seslendiren Volkan Konak'a isminin S.D. olduğu öğrenilen kişi "Sen vatan hainisin" dedi ve ardından silahını ateşledi. Bu sırada barda bir anda korku ve panik yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre; Konak saldırıyı yara almadan atlattı. Kurşun Konak'ın başının üstünden geçip tavana saplandı. Silah sesinin ardından devreye giren bar korumaları tabancalarını ateşledi ve saldırganı sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967 (51 yaşında) tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka ilçesinde tamamlayan Volkan Konak, öğretmeninin büyük desteğiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başladı.

Buradan 1988 yılında mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı ve 1991 yılında master eğitimini tamamladı.

1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını toplayarak başlayan Volkan Konak, "Suların Horon Yeri" adlı albümüyle müzik kariyerine ilk adımını attı. Sonrasında Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirleyen Volkan Konak, etnik motifler de kullanarak kendine özgü bir müzik tarzı yarattı.