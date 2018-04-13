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Volkan Bayar'ın üniversite katliamında kan donduran detay

Volkan Bayar'ın üniversite katliamında kan donduran detay

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. Katliamı yapan Volkan Bayar'ın öldürdüğü akademisyen meslektaşlarına üçer kurşun sıktığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:19 - Güncelleme: 13-04-2018 10:08

6 Nisan'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisinin öldürülmesiyle ilgili YÖK harekete geçti. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.
 
EN SON KAFASINA...

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Rapora göre Volkan Bayar maktullerin hepsinin vücutlarını önce sol göğüs, sonra sağ göğüs ve en son kafalarına birer kurşun olmak üzere toplam 3 kurşun sıktı. Dekanın yerinde olmadığını söyleyen genel sekreterin sol ve sağ göğsüne kurşun sıktıktan sonra masanın arkasına düşmesi üzerine masanın çevresini dolanarak kafasına bir kurşun daha sıkması genel kurul üyelerinin kanını dondurdu.

KİLİTLİ KAPIYI ATEŞ EDEREK AÇTI

Ayrıca kurşun seslerini duyan ve kendisine yöneldiğini fark eden bir akademisyen ise odasının kapısını kilitleyerek kaçmaya çalışırken soğukkanlı katilin önce kilide kurşun yağdırarak kapıyı açıp sonra diğerleri gibi o akademisyene de üç kurşun sıktığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlerden biri hariç diğerlerinin olayla ilişkili olmamaları, katilin nefret ve kinden öte adeta sistematik katliam yaptığı şeklinde yorumlandı.

6 Nisan'da meydana gelen olayda araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.

Volkan Bayar'ın ifadesi çıktı! Meğer eşi Saadet Bayar ile buluşup...

Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • koza 13 Nisan 2018 10:39 çengele asarak idam edeceksin bu caniyi.

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