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Veliaht Prens Muhammed bin Selman gidici

Veliaht Prens Muhammed bin Selman gidici

Cemal Kaşıkçı olayında işaretler Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed Bin Selman'ı gösteriyor. ABD basınında çıkan haberleri köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür, "Veliaht Prens Selman gidici" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 09:54 - Güncelleme: 19-10-2018 09:54

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkamadı. Öldürüldüğü iddiası ağırlık kazanırken azmettiricinin veliaht Prens Selman olduğu önünde deliller ortaya çıktı.

Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğraflar Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı.

İkili arasındaki somut ilişkinin deşifre olmasıyla birlikte ABD basınında Selman'ı hedef alan yazı ve yorumlar çıktı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu yazıları köşesine taşıyarak Selman'ın gidici olmasının zor bir olasılık olmadığını yazdı.

New York Times yazarı Nicholas Kristof, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı hedefe koyarak şöyle diyordu: "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ortaya çıkmaması halinde Kral Selman'a yeni bir veliaht prens bulmasını net bir şekilde iletmelidir. Cinayetin sonuçları olmalı."
Doğrusu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun S. Arabistan gezisinde Veliaht Prens'le görüşmesi ABD yönetimini de kirli sürecin bir parçası haline getirdi. Bu ilişkiye en sert tepkiyi de Kaşıkçı'nın yazarı olduğu ABD'nin en etkili gazetesi Washington Post verdi: "Kabul edilemez olan, Trump yönetiminin çok şımarttığı bir rejim ve yönetici için yürüttüğü diplomatik aklama operasyonudur."
Senatör Lindsey Graham ise cinayetin arkasında Veliaht Prens'in olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu: "O adamı (Kaşıkçı'yı) öldürttü." Benzer tepkiler AB'nin önemli merkezlerinden de geliyor. Bir anlamda Batı, dün şımarttığı Veliaht Prens'in, Lübnan Başbakanı Hariri'yi, onlarca prensi, işadamını gözaltına aldırmasına, ülkesinde ve çevresinde kirli işler yapmasına göz yummasının günahını ödüyor.
Batı'dan yükselen tepkiler, Türkiye'nin de süreci Kral Selman üzerinden yürütmesi ve somut belgeler ortaya koyması, Veliaht Prens için tehlike çanlarının çalacağı ve o görevde kalamayacağı anlamına geliyor. Henüz taşlar yerine oturmasa da bu zor bir olasılık değil çünkü dünya artık eski dünya değil.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mehmet soylu 19 Ekim 2018 10:09 cinayetin arkasında selmanında arkasında amerikan bürokrasisi ve onunda arkasında siyonizm var, sadece ispat yok

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