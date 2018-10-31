Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'nde insan kemikleri bulundu! Ağca ile ilgisi ne?..

İTALYA'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'nde insan kemikleri bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin 1983'te kaybolan Emanuela Orlandi'ye ait olabileceği belirtiliyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA... Vatikan'dan yapılan açıklamada "Restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiği parçaları bulunmuştur" dendi. Kemiklerin kime ait olduğuna ve bu kişinin ne zaman öldüğüne dair incelemelerin başlatıldığını belirten Vatikan, İtalyan yetkililere de haber verildiğini aktardı.

​İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin Vatikan büyükelçiliği çalışanının o dönem 15 yaşında olan ve 1983'te kaybolan kızı Emanuela Orlandi'ye ait olabileceği iddia edildi. Orlandi'nin kaybolması o dönem İtalya'da ülke gündemine oturmuş, Orlandi'nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği iddia edilmişti.

Orlandi'nin kaçırılmasıyla ilgili 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için rehin alınmış olabileceği de basında yer almıştı. Mehmet Ali Ağca da 1985 yılında RAI televizyon kanalına hapishanede verdiği bir röportajda Emanuela Orlandi'nin hâlâ hayatta olduğunu, 'Bozkurt hareketinin Bulgaristan'daki kolu' tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Ağca bu iddialarını herhangi bir kanıta dayandıramamış, İtalyan Emniyeti de dosyayı 1997'de kapatmıştı.

Mehmet Ali Ağca 1985 yılında RAI televizyonuna verdiği röportajda Emanuela Orlandi'nin hâlâ hayatta olduğunu, 'Bozkurt hareketinin Bulgaristan'daki kolu' tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

​PİETRO ORLANDİ, VATİKAN'I SUÇLUYOR... Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, 1983'ten bu yana kız kardeşine ne olduğunun araştırılması ve olayın aydınlatılması için kampanya yürütüyor. Pietro Orlandi, Vatikan'ı da olayın araştırılmasına yardım etmemekle suçluyor. Vatikan, olaya karıştığı yönündeki suçlamaları reddetmiş ve Papalık yetkililerinin İtalyan polisi ile işbirliği içinde çalışıldığını belirtmişti.

BİR DİĞER İDDİA İSE KEMİKLERİN MİRELLA GREGORİ'YE AİT... İtalyan basınında tartışılan bir diğer olasılık ise kemiklerin Orlandi'den yaklaşık 40 gün önce yine 1983 yılında kaybolan 15 yaşındaki Mirella Gregori'ye ait olması ihtimali. Mirella Gregori, 1983'te evlerinin zili çaldığında kapıya bakmış, ailesine okuldan bir arkadaşının geldiğini söyleyip konuşmak üzere dışarı çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

İKİ OLAY BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?.. İtalyan emniyeti Orlandi ve Gregori olaylarının birbirleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Kemikleri inceleyen ekipler, alınacak DNA örneklerini Orlandi ve Gregori'nin DNA'sı ile karşılaştıracak.