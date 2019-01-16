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Vatan mı dolar mı? Süleyman Özışık yazdı

Vatan mı dolar mı? Süleyman Özışık yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Suriye'de ABD'nin Suriye'de yeni devlet kuracağını iddia etti. "Eyvah, dolar yine yükselecek ve perişan olacağız" diye seslenenlere yazar, "Teröristlerin tepesine gazap kamçısı gibi inmek mi, doların yükselmemesi için teröristlere eyvallah çekmek mi?" diye sordu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 09:25 - Güncelleme: 16-01-2019 09:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz." tweeti herkesi şoke etti. ABD'nin düşmanca tavrını ve bölgedeki niyetini gösteren bu sözler tartışılmaya devam ediyor. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Trump'ın tepki çeken açıklamalarını bugünkü köşesinde değerlendirdi. Trump'ın tweeti sonrası "Eyvah ekonomik kriz geliyor. Eyvah, dolar yine yükselecek ve perişan olacağız" diye ağlaşanların olduğunu hatırlatan Özışık, önce Suriye'de olacakları anlattı, sonra da çok sayıda kritik soru yöneltti.

Dünyanın gözünü çevirdiği 'Güvenli Bölge' neresi?

İbrahim Kalın: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

 

Yüz yıl önce çizilen sınırları değiştirmek için geldiler
"(...)Dünyanın medeni görünümlü barbar ülkeleri yüz yıl sonra coğrafyamıza geri döndü. Yüz yıl önce çizilen sınırları bir kez daha değiştirmek için geldiler.
Bir terör devleti kurmak ve bu devleti bizim kapı komşumuz yapmak istiyorlar. Bu terör devleti, önümüzdeki yüz yıl boyunca Türkiye'yi yeni ve daha korkunç terör olaylarıyla meşgul edecek, fırsatını bulduğunda toprağımızdan toprak koparmaya çalışacak.

Size göre Türkiye ne yapmalı?
Suriye’yi Irak'tan, Libya'dan, Suriye'den daha beter hâle getirecek bu uluslararası tehdide boyun eğsin mi?
PKK ve YPG'nin yanı başımızda bir ülke kurmasına izin versin mi? Sırf ABD Başkanı olacak gelgit akıllı herif tehdit etti diye teröre ve teröriste boyun eğsin mi?
Kem küm etmeden, bik bik yapmadan, amasız, fakatsız bir cümle kurun ve söyleyin.
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ambargoya rağmen onurlu davranan Türkiye mi olalım yoksa ABD'den gelecek yaptırımlara boyun eğen bir ülke mi?
Teröristlerin tepesine gazap kamçısı gibi inmek mi, doların yükselmemesi için teröristlere eyvallah çekmek mi?

İstemesenizde bu savaş size gelecek
Öyle kolaya kaçıp, "Savaş bir insan sağlığı sorunudur" türünden alçakça açıklamalar yapmayın bu kez. Sizi savaşa falan çağırmıyoruz. Zaten isteseniz de istemeseniz de bu savaş size gelecek. Harekete geçmezseniz vatanınıza ve hatta ayağınıza kadar gelecek.
Onun için söyleyin, hangisini tercih ediyorsunuz?
Yılanın başını ininde ezmek mi yoksa bana şimdilik dokunmayan yılan bin yaşasın demek mi?
Hangisi?
Ya da daha kestirmeden sorayım:
Vatan mı dolar mı?
Hangisini tercih edeceksiniz?

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 09:53 dollardan rant saglayan kesimin %79 zu akp secmeni acik ve net

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Özışık
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 Iğdır doğumludur. İlk Orta ve lise eğitiminii Kars'ta tamamladı. Ekonomik koşullardan ötürü  eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gelerek çocuk yaşta iş hayatına atıldı. Vatani görevinin ardından hayali ol

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