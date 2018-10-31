Varis neden olur? İşte varise yol açan 10 faktör

Varis oluşması yaş ile doğru orantılıdır. Öte yandan genetik eğilimin de etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesi hormonal faktörler ve hamilelik gibi süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Mesleği gereği uzun süre ayakta durmak zorunda olanlarda varis problemiyle daha sık karşılaşılır. Op. Dr. Mehdi Zengin, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

VARİSE YOL AÇAN FAKTÖRLER

-İleri yaş

-Genetik faktörler

-Kadın cinsiyet

-Hamilelik

-Aşırı kilo

-Doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisi alımı

-Yaz dönemi ve sıcaklar

-Bacak adalelerinin zayıflaması,

-Yüksek topuklu ayakkabılar

-Kronik kabızlık

AĞRI VE BACAKLARDA ŞİŞME GÖRÜLÜR

Doğru bir değerlendirme için doppler ultrasonografi yönteminden faydalanılır. Varis sorunu olanların doğru bir değerlendirme için kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerekir. Varis tedavisinde amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Hastalık genellikle iyi huylu seyreder ve ameliyat gerektirmez. Ancak; ağrı, bacaklarda şişme, estetik görünüm gibi şikayetler nedeniyle ameliyat gerektiği durumlarda, cerrahiye alternatif önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

ISI İLE VARİS ORTADAN KALDIRILIYOR

Toplardamar içine uygulanan laser yöntemine, “Endovenöz laser” adı verilmektedir. Endovenöz laser girişimsel olarak laserle varisi ortadan kaldırmaktadır. Varis tedavisinde laser, derinin üzerinden kılcal damar varislerini ısı ile ortadan kaldırma ve büyük varislerin kaynağı olan safen damarının yetmezliğinde, doğrudan damarın içine kateter ile uygulanmaktadır. Varisten korunmak için bu önerilere dikkat edin;

1. Varis sorununu önlemek ya da hafifletmek istiyorsanız bol bol yürüyün.

2. Ayakta hareketsiz kalmayın.

3. Dar çoraplar ve iç çamaşırları kullanmayın.

4. Fırsat buldukça ayaklarınızı uzatın.

5. Yatarken ayaklarınızın altına yükselti sağlayacak yastık gibi destekler koyun.

6. Uzun süre oturmayın ya da hareketsizlik durumunda ayaklarınıza pompa etkisi sağlayacak egzersizler yaptırın.