Van'da okullar tatil mi? Kar tatili

Yoğun kar yağışı Van'da binlerce öğrencinin kar tatili umutlarını yeşertti. İki gündür devam eden kar yağışının iki gün daha devam edeceği belirtilirken Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kar tatiliyle ilgili alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.

Van'da dün gece başlayan kar yağışı bugün de gün boyu devam etti. Yüksek kesimlerde kendini daha da hissettiren kar yağışı, Meteoroloji'nin verilerine göre salı gününe kadar devam edecek.

Peki yoğun kar yağışı sonrası okullar için alınmış bir tatil kararı var mı? Van Valiliği ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kar tatiliyle ilgili henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Önümüzdeki saatlerde böyle bir karar alınması halinde İnternethaber.com'da olacak.