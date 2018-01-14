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Valiliğin kararı - Yarın 15 Ocak pazartesi okullar tatil mi?

Valiliğin kararı - Yarın 15 Ocak pazartesi okullar tatil mi?

Yarın yani 15 Ocak 2018 pazartesi günü okulların tatil olma ihtimali var. İstanbul Valiliği başta olmak üzere Kocaeli, Kastamonu, Amasya, Tokat, Kayseri, Çorum, Bolu illerinde gözler valiliğin yarın için vereceği karara döndü. Meteoroloji 35 ilde kar alarmı vermiş durumdu. 15 Ocak pazartesi günü için son karara illerin valiliği ilerleyen saatlerde yağış durumuna göre verecekler.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 12:00 - Güncelleme: 14-01-2018 12:00

TÜRKİYE beklediği kar yağışına pazar günü kavuştu. Bugün 42 kentte etkili olan kar yağışı yarın İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Tokat başta olmak üzere 35 ilde devam edecek. Kar yağışı ile birlikte 15 Ocak 2018 pazartesi günü okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. İstanbul valiliği yarın kar tatili olup olmayacağına gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışının durumuna bakarak karar verecek. Aynı şekilde 30'dan fazla ilde de valiliğin kar tatili kararı alma ihtimali bulunuyor. 15.01.2018 pazartesi günü için kar tatili kararı çıktığında bu haberde gelişmeleri bulacaksınız.

Bugün Balıkesir, Bursa, kayseri, Konya gibi iç anadolu illerinde de yoğun kar yağışı vardı. Yarın kar yağışının etkisini artıracağı illerin listesi de şöyle; İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Askaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin.

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