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Vali Karaloğlu'ndan mesai saatinde kahvaltı yasağı

Vali Karaloğlu'ndan mesai saatinde kahvaltı yasağı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek." dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 13:53 - Güncelleme: 17-10-2018 13:53

Vali Karaloğlu başkanlığında, "2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.

Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayınladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu." dedi.

Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büronun önemine değinen Karaloğlu, kurumlar arasında kurulan kanalların tam olarak çalışmamasından dolayı işlevselliğinin azaldığını dile getirdi.

"Sigara içinler her kafalarına estiğinde dışarı çıkamayacak"
Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına ilişkin Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek."

 

Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

 Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sunum yaparak, üniversitenin yatırımlarını anlattı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 14:20 Helal olsun ülkenin bütün sorunlarını birden çözmüş, kahvaltı yapılabilir siz işi aksatan kişiye ceza verin

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