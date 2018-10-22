  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son günleri ortaya çıktı

Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son günleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı’nın 28 Eylül’de nişanlısı Hatice Cengiz’le Fatih Evlendirme Dairesi’ne gittiği ve öldürüldüğü gün yurtdışından döndüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:24 - Güncelleme: 22-10-2018 08:24

Tüm dünyanın yakından izlediği ve 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Cemal Kaşıkçı'nın 28 Eylül -1 Ekim arasında neler yaptığını ve 2 Ekim sabahı neler yaşadığını gösteren görüntüler ilk kez yayımlandı.

LONDRA'DAN GELİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaşıkçı, İstanbul'a 28 Eylül'de Londra'dan ilk gelişinde saat 04.07'de pasaporttan geçerken görüntülendi, üzerinde sarı bir kazak vardı. Kaşıkçı o sabah nişanlısı Hatice Cengiz ile evlilik işlemlerini tamamlamak üzere Fatih Belediye Başkanlığı'na gitti. Kaşıkçı ile Cengiz, içeri el ele tutuşarak girdiğinde saat 09.20'yi gösteriyordu. Çift, 09.23'te evlendirme dairesinden bilgi alacakları görevlinin bulunduğu masaya oturdu. Kaşıkçı ile Cengiz, görevli memurdan bilgi aldıktan sonra saat 09.28'de evlendirme dairesinden çıktı ve Suudi Arabistan Başkonosolosluğu'na gitmeye karar verdi.

MUTLU BİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI
Saat 09.32'de Fatih'ten Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmek için taksiye binen Kaşıkçı tıpkı 2 Ekim'de yapacağı gibi IPhone telefonunu Hatice Cengiz'e bırakarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na randevusuz bir şekilde girdi. İçeri girmeden önce endişeli olan Kaşıkçı 1-1.5 saat sonra mutlu bir şekilde dışarı çıkarak nişanlısına kendisine içeride dostane bir yaklaşım gösterildiğini, bekar olduğuna dair belgenin hazırlanacağını, yurtdışı seyahati sonrası belgeyi gelip alacağını söyledi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ
Londra'da bir konferans için o akşam uçağa binen Kaşıkçı, öldürüldüğü 2 Ekim Salı'ya bağlanan gece sabaha karşı İstanbul'a geri döndü. Cinayet günü olan 2 Ekim Salı... İnfaz timi 09.55'te Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yaparken Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile kahvaltı yapıyordu. Saat 13.00'te 'evraklarınız hazır' denilerek konsolosluğa çağrılan Kaşıkçı taksiyle gittiği Levent'te iki cep telefonununu nişanlısına bırakarak 13.14'te Suudi Başkansolosluğuna adımını attı ve bir daha dışarı çıkamadı.

ÖLÜM GÜNÜ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA
CEMAL Kaşıkçı, 2 Ekim'de Londra'dan İstanbul'a döndü. Sabah'ın ulaştığı görüntüye göre Atatürk Havalimanı'nda saat
04.06.55'de pasaport kontrolünden geçti. Kaşıkçı, öldürüleceği gün olan 2 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda dakika dakika şunları yaşadı:
04.08.39: Elinde valizi ile gümrük çıkış kapısına doğru yöneliyor.
04.09.04: Gümrük çıkış kapısından geçiyor.
04.11.57: Bir sarı taksiye binerek evine doğru gidiyor.
04.56: Nişanlısı Hatice Cengiz Topkapı'daki evine varan Kaşıkçı'nın yanına elinde poşetle geliyor. Sonra evden çıkıp Başkonsolosluğa gidiyorlar.

KATİLLERİ, KAŞIKÇI'DAN 23 DAKİKA SONRA İSTANBUL'DA
Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ulaştığı diğer kritik görüntüler ise Suudi istihbarat albayı Maher Abdulaziz Mutreb başta olmak üzere Kaşıkçı'yı infaz etmek üzere gelen tim üyelerinin İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonundan girişlerine ait. Bu görüntülerin zamanına bakılırsa Kaşıkçı ile 'cellatları', 'ölüm günü'nde aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'nda bulunuyordu. Kaşıkçı, Atatürk Havalimanı'ndan 2 Ekim'de 04.07'de çıkış yaparken, Mutreb ve timin diğer üyeleri 04.29'da çıkıyordu.

LONDRA'DAN GELİŞİNİ BİLİYORLARDI
Bu da istihbaratçıların değerlendirmelerine göre Cemal Kaşıkçı'yı infaz etmek üzere gelen timin, Londra'dan geliş saatini bilerek hareket ettiğini gösteriyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son günleri ortaya çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • İNSANLIK ADINA!.... 22 Ekim 2018 09:49 BULUNAN DELİLLER AÇIKLANMALI,HER ŞEYİN PARA OLMADIĞINI ANLAMALARI İÇİN SUUDİ YÖNETİMİNİ ADAM YERİNE KOYMAMALIYIZ.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro