Vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı'nın son günleri ortaya çıktı

Tüm dünyanın yakından izlediği ve 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Cemal Kaşıkçı'nın 28 Eylül -1 Ekim arasında neler yaptığını ve 2 Ekim sabahı neler yaşadığını gösteren görüntüler ilk kez yayımlandı.

LONDRA'DAN GELİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaşıkçı, İstanbul'a 28 Eylül'de Londra'dan ilk gelişinde saat 04.07'de pasaporttan geçerken görüntülendi, üzerinde sarı bir kazak vardı. Kaşıkçı o sabah nişanlısı Hatice Cengiz ile evlilik işlemlerini tamamlamak üzere Fatih Belediye Başkanlığı'na gitti. Kaşıkçı ile Cengiz, içeri el ele tutuşarak girdiğinde saat 09.20'yi gösteriyordu. Çift, 09.23'te evlendirme dairesinden bilgi alacakları görevlinin bulunduğu masaya oturdu. Kaşıkçı ile Cengiz, görevli memurdan bilgi aldıktan sonra saat 09.28'de evlendirme dairesinden çıktı ve Suudi Arabistan Başkonosolosluğu'na gitmeye karar verdi.

MUTLU BİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

Saat 09.32'de Fatih'ten Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmek için taksiye binen Kaşıkçı tıpkı 2 Ekim'de yapacağı gibi IPhone telefonunu Hatice Cengiz'e bırakarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na randevusuz bir şekilde girdi. İçeri girmeden önce endişeli olan Kaşıkçı 1-1.5 saat sonra mutlu bir şekilde dışarı çıkarak nişanlısına kendisine içeride dostane bir yaklaşım gösterildiğini, bekar olduğuna dair belgenin hazırlanacağını, yurtdışı seyahati sonrası belgeyi gelip alacağını söyledi.

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Londra'da bir konferans için o akşam uçağa binen Kaşıkçı, öldürüldüğü 2 Ekim Salı'ya bağlanan gece sabaha karşı İstanbul'a geri döndü. Cinayet günü olan 2 Ekim Salı... İnfaz timi 09.55'te Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yaparken Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile kahvaltı yapıyordu. Saat 13.00'te 'evraklarınız hazır' denilerek konsolosluğa çağrılan Kaşıkçı taksiyle gittiği Levent'te iki cep telefonununu nişanlısına bırakarak 13.14'te Suudi Başkansolosluğuna adımını attı ve bir daha dışarı çıkamadı.

ÖLÜM GÜNÜ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

CEMAL Kaşıkçı, 2 Ekim'de Londra'dan İstanbul'a döndü. Sabah'ın ulaştığı görüntüye göre Atatürk Havalimanı'nda saat

04.06.55'de pasaport kontrolünden geçti. Kaşıkçı, öldürüleceği gün olan 2 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda dakika dakika şunları yaşadı:

04.08.39: Elinde valizi ile gümrük çıkış kapısına doğru yöneliyor.

04.09.04: Gümrük çıkış kapısından geçiyor.

04.11.57: Bir sarı taksiye binerek evine doğru gidiyor.

04.56: Nişanlısı Hatice Cengiz Topkapı'daki evine varan Kaşıkçı'nın yanına elinde poşetle geliyor. Sonra evden çıkıp Başkonsolosluğa gidiyorlar.

KATİLLERİ, KAŞIKÇI'DAN 23 DAKİKA SONRA İSTANBUL'DA

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ulaştığı diğer kritik görüntüler ise Suudi istihbarat albayı Maher Abdulaziz Mutreb başta olmak üzere Kaşıkçı'yı infaz etmek üzere gelen tim üyelerinin İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonundan girişlerine ait. Bu görüntülerin zamanına bakılırsa Kaşıkçı ile 'cellatları', 'ölüm günü'nde aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'nda bulunuyordu. Kaşıkçı, Atatürk Havalimanı'ndan 2 Ekim'de 04.07'de çıkış yaparken, Mutreb ve timin diğer üyeleri 04.29'da çıkıyordu.

LONDRA'DAN GELİŞİNİ BİLİYORLARDI

Bu da istihbaratçıların değerlendirmelerine göre Cemal Kaşıkçı'yı infaz etmek üzere gelen timin, Londra'dan geliş saatini bilerek hareket ettiğini gösteriyor.