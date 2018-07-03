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Vahşet bitmiyor! İki gözü oyulmuş halde bulundu

Vahşet bitmiyor! İki gözü oyulmuş halde bulundu

HAKKARİ'de iki gözü oyulmuş halde bulunan köpek veteriner müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 15:23 - Güncelleme: 03-07-2018 15:23

Hakkari'de bir köpeğin öldürülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki taş ocağı yakınından geçen Zap Suyu kenarında yaralı köpek bulundu. Bölgede görevli güvenlik korucusunun bulduğu köpeğin fotoğraf ve videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz inceleme başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da olayı polislerin kendilerine haber verdiğini söyledi.

KÖPEK TELEF OLDU
Bunun üzerine ekiplerle olay yerine gittiklerini anlatan Kanar, şöyle konuştu:

"Orada bahsedilen köpeği aradık. Bir süre sonra köpeği bir taşın altında bulduk. Köpeği oradan alarak belediye veteriner kliniğine getirdik. Köpeğin iki gözü çıkartılmıştı. Burada gerekli tetkikleri uyguladığımız köpek tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Ardından köpeği uygun bir yerde gömdük."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gereksiz 03 Temmuz 2018 15:43 Allah belanizi versin. Kiyamet kopacak insallah yakinda

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