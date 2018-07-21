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Üsküdar'da vahşet! Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Üsküdar'da vahşet! Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı kadını öldüren kişi kayıplara karıştı. Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 14:21 - Güncelleme: 21-07-2018 14:21

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu.

Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

ANNELERİNİN BAŞINDA BEKLEDİLER
Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak : DHA

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