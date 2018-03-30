Ünlülerin mimarına haciz şoku! Başı belada

Demet Akalın, Işıl Reçber ve Siren Ertan gibi ünlü isimlerin evinin tasarımı ve mimarisini yapmasıyla ismini “ünlülerin mimarı” olarak duyuran Ülkem Güçsav’a piyasaya olan borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Alacaklıların şikayetiyle de Güçsav hakkında yurtdışı yasağı konuldu.

Akfen Holding’in CEO’su Süha Güçsav’dan boşandığı öğrenilen bir çocuk annesi Ülkem Güçsav’dan 10 milyona yakın parayı alamadıklarını belirten alacaklılar, tahsilat için icra müdürlüğüne başvurdu. Bir yandan da alacaklılar, genç kadın tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek Güçsav hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güçsav hakkında soruşturma başlatılırken, genç kadın hakkında yurt dışı yasağı da konuldu. Alacaklar için Ülkem Güçsav’ın Beykoz Konakları’ndaki evine giden icra memurlarının ise Güçsav’a ulaşamadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.