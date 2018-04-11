Ünlü sinema oyuncusu sokak ortasında soyundu görenler şoke oldu

Hintli sinema oyuncusu Sri Reddy, yerel film endüstrisinde 'MeToo' tarzı haraketleri protesto etmeki için sokak ortasında soyundu. Bayan Reddy, kıyafetlerinin çoğunu Telugu Film Ticaret Odası dışındaki bir otoparkta çıkardı. Polis, eylem sonrasında Sri Reddy'i tutukladı. Reddy, bazı film yapımcılarına isimleri vermeden cinsel istismar iddiaları yaptıktan sonra protestoya başvurduğunu söyledi.

Sri, Hollywood'daki yaygın cinsel istismar kültürünü açığa çıkartan #MeToo hareketine cevap veren ilk Hintli aktrisler arasındaydı. #MeToo hareketi, Hindistan film endüstrisini Hollywood ile aynı şekilde sarsmadı ama Bollywood'un birçok aktrisi, cinsel tacizle ilgili deneyimlerini anlatmak için ön ayak oldu.