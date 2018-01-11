Ünlü psikoloğu vahşice öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

İSTANBUL Kadıköy’de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler (49), evinin yakınında bulunan su bayisinin kepenklerine vurarak küfretti. Gürültü üzerine, dükkanda yatıp kalkan Hızır Erdoğan (48), dışarıya çıkarak Engeler ile tartışmaya başladı. Erdoğan, tartışma sırasında elinde bulunan bıçağı sallayarak Alper Engeler’i çeşitli yerlerinden yaraladı. Engeler olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Hızır Erdoğan bir arkadaşını arayarak, “Dışarı çık, evin önünde birisi var. Öldü mü kontrol et, 112’yi ara” dedi.

Hızır Erdoğan, kısa süre sonra yakındaki bir parkta polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, buradaki ifadesinde, “Alper’i mahalleden daha önce az tanırım ancak taşınmışlardı. Ben dükkânda yatar kalkarım. Gece yarısı birisi kapıyı yumruklayarak küfür ve hakaret etti. Ben de ne olduğuna bakmak için kalkıp dışarı çıktım. Alper’in aşağıdan geldiğini gördüm. ‘Sen miydin kapıma vuran’ deyince küfrederek ‘Evet ben vurdum’ dedi. Alper alkollüydü. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Zıpkınla ateş edecek sandım. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Uyku sersemliğinin etkisiyle, uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte düştük. Bıçakta ya da Alper’de kan görmedim. Kapıyı kilitleyip aşağı doğru yürümeye başladım. Daha sonra arkadaşımı arayarak şahsın yerde yatıp yatmadığını sordum. Ambulans çağırmasını söyledim. Pişmanım” dedi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hızır Erdoğan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Hızır Erdoğan’ın yargılanmasına başlanacak. (Aziz Özen-Hürriyet)